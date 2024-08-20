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Johnson & Johnson, V-Wave'i Satın Alacak: 1,7 Milyar Dolar Değerinde Bir Anlaşma

Johnson & Johnson, kalp yetmezliği tedavisi alanında V-Wave'i 1,7 milyar dolara satın alarak MedTech alanındaki varlığını güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 18:59
Johnson & Johnson, V-Wave'i Satın Alacak: 1,7 Milyar Dolar Değerinde Bir Anlaşma

Johnson & Johnson V-Wave'i Satın Alıyor

ABD merkezli sağlık alanındaki dev, Johnson & Johnson, kardiyovasküler hastalıklar konusundaki konumunu daha da güçlendirmek için tıbbi cihaz üreticisi V-Wave ile 1,7 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Satın Almanın Detayları

Şirketin yaptığı resmi açıklamada, kalp yetmezliği hastalarının tedavisine yönelik yenilikçi çözümler üzerine odaklanan V-Wave'in satın alımı için 600 milyon dolarlık peşin ödemenin yanı sıra 1,1 milyar dolara kadar ek düzenleyici ve ticari hedefler için ödeme yapılacağı bildirildi.

Regülasyon ve Tamamlanma Süreci

Anlaşmanın sonuçlanması için gereken düzenleyici onayların alınması bekleniyor ve işlemin yıl sonundan önce tamamlanması planlanıyor.

Geleceğe Yönelik Beklentiler

Bu satın alımın, Johnson & Johnson MedTech'in kardiyovasküler hastalıklar alanındaki konumunu pekiştireceği ve büyüme potansiyeli barındıran yeni pazarlara açılımını hızlandıracağı vurgulandı. Ayrıca, kalp yetmezliği uzmanları ile ilişkilerin derinleştirileceği ifade edildi.

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