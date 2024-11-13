Just Eat Takeaway, Grubhub'ı 650 Milyon Dolara Satıyor

Just Eat Takeaway, Grubhub'ı Satıyor

Hollanda merkezli yemek dağıtım devi Just Eat Takeaway, ABD'deki birimi Grubhub'ı 650 milyon dolara satma konusunda Wonder ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu satış, şirketin 2020 yılında Kovid-19 salgını sırasında 7,3 milyar dolara satın aldığı Grubhub'dan 6,5 milyar dolardan fazla bir zararla çıkış anlamına geliyor.

Satış Detayları

Just Eat Takeaway, Wonder'ın Grubhub'ın tüm hisse senetlerini 150 milyon doları nakit olmak üzere toplam 650 milyon dolara satın alma teklifini kabul etti. Gerekli onayların alınmasının ardından, satışın 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Rekabet Ortamı ve Hisse Performansı

Just Eat Takeaway, Avrupa'nın en büyük yemek dağıtım şirketi olarak biliniyor. Şirket, 2022 yılının başlarından itibaren salgın sonrası dönemde çevrim içi yemek siparişlerinde yaşanan düşüş ve artan rekabet koşulları nedeniyle Grubhub'ı satma çabalarına yönelmişti. Haberin ardından Just Eat Takeaway hisseleri %15,80 değer kazandı.

Şirket, bu yılın başında Yeni Zelanda ve Fransa pazarlarından çekilmişti ve şimdi odak noktası, kalan pazarlardaki performansını artırmak üzerine olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.