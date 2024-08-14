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Kaçak Eşya Operasyonu: 730 Bin Adet Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında yaptığı operasyonlarla 730 bin kaçak eşya ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:18
Kaçak Eşya Operasyonu: 730 Bin Adet Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılığa Karşı Önemli Adım

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirdikleri operasyonlarla yaklaşık 730 bin adet kaçak eşyayı ele geçirdi.

Detaylı İncelemeler Sonucu Gelir Sağlandı

Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde, riskli olduğu değerlendirilen beyannameler titizlikle incelendi. Yapılan incelemelerde, yüksek değerli ticari eşyaların, düşük değerli olarak beyanda bulunularak yurda sokulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ele Geçirilen Kaçak Eşyalar

Mersin ve İstanbul'un Ambarlı gümrük limanlarında yapılan detaylı denetimler sonucunda, 534 bin 940 güneş gözlüğü, 142 bin 140 optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 gözlük çerçevesi ve 1650 paspas (MOP) ele geçirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak, Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma süreci devam etmektedir. Bu tür operasyonlarla kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanıyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında...

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Mersin'deki operasyonda güneş gözlüğü ve optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük ele geçirildi.

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