Kacır: Türkiye’nin Ar-Ge Harcamaları 19,9 Milyar Dolara Yükseldi

Bakan Kacır: Türkiye’nin yıllık Ar-Ge harcamaları 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıktı; Terminal İstanbul’un 2026’da açılması planlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:12
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da katıldığı Altınbaş Üniversitesi 2025-26 Akademik Yılı Açılışı ve Altınbaş Teknopark Açılış Töreni’nde Türkiye’nin son 22 yıldaki Ar-Ge ve sanayi dönüşümünü değerlendirdi. Bakan Kacır, ülkenin üretim gücü, ihracat rakamları ve Ar-Ge yatırımlarındaki artışa vurgu yaptı.

Ar-Ge harcamaları ve insan kaynağı

Bakan Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge altyapısında yaşanan dönüşümü şu rakamlarla özetledi: Ar-Ge harcamaları 1 milyar 200 milyon dolardan yıllık 19,9 milyar dolara yükseldi. Milli gelirden Ar-Ge’ye ayrılan pay binde 5’ten yüzde 1,46’yayüzde 65 seviyesine ulaştı. Türkiye’nin Ar-Ge insan kaynağı ise 2002’de 29 bin iken geçen yıl 310 bine erişti.

Sanayi üretimi ve ihracat

Kacır, Türkiye’nin sanayi performansına ilişkin şu verileri paylaştı: Yıllık 37 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatı, 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatı ve 28 milyar dolar düzeyinde makine ihracatı gerçekleştiriliyor. Türkiye bugün ticari araç üretiminde, demir çelik üretiminde ve güneş paneli üretiminde Avrupa’da bir numara, ayrıca askeri sınıf insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara konumunda.

Milli Teknoloji Hamlesi ve küresel dönüşüm

Bakan Kacır, Türkiye’nin 2000’li yıllardan bu yana yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi’ni vurgulayarak, küresel ticaret ve teknoloji paylaşımındaki değişime dikkat çekti. Kacır sözlerini özetlerken şunları ifade etti: “Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye’nin kritik teknolojilerde tam bağımsız olma yolculuğudur.

Kacır ayrıca küreselleşme anlayışının değiştiğini belirterek, “Bugünün dünyasında küresel ticaret eskisi kadar serbest değil... artık teknoloji ihracatının da kısıtlandığı, kritik teknolojileri kimsenin kimseyle paylaşmadığı başka bir dünya resmiyle karşı karşıyayız” değerlendirmesini yaptı.

Savunma sanayi ve bağımsızlık vurgusu

Bakan, terörle mücadele sürecinde karşılaşılan zorluklara işaret ederek, ihtiyaç duyulan sistemlerin her zaman paylaşılamadığı deneyimine sahip olunduğunu aktardı: “Dolayısıyla biz anladık ki yani dünyanın bugün anladığını biz daha erken vakitte anladık ki teknolojinin yerlisi, millisi önemli olmanın da ötesinde hayatiymiş.” Kacır, teknolojik kabiliyetin ekonomik ve siyasi bağımsızlık açısından kritik olduğunu söyledi.

Teknoloji girişimciliği: Terminal İstanbul

Kacır, teknoloji girişimciliğini güçlendirmeye yönelik adımlara değinerek, eski terminal binalarının Teknopark ilan edildiğini ve Atatürk Havalimanı’nda Terminal İstanbul markasıyla büyük bir girişimcilik merkezinin oluşturulacağını açıkladı: “dünyanın en büyük Startup merkezi, teknoloji girişimciliği merkezi, Terminal İstanbul markasıyla Atatürk Havalimanı’nda inşallah kurulmuş olacak ve inşallah birinci fazın açılışını da 2026’da gerçekleştireceğiz.”

Kacır, genç nüfusun yenilikçi potansiyeline işaret ederek mevzuat ve düzenlemelerin girişimci dostu hale getirildiğini, teknoloji odaklı üretim ve ihracatın Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürükleyen ana etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

