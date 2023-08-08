Kadın çalışanların sonunda istediği oluyor! Bunu yapsalar bile on binlerce lira tazminat alacaklar

Çalışan haklarının koruma altına alındığı yasalar, maaş artışlarından çalışma saatlerine, sigorta ödemelerinden daha pek çok konuda düzenlemeleri içeriyor. Bu düzenlemeler sayesinde milyonlarca çalışanın hakları güvence altına alınıyor. İşten ayrılmak zorunda kalan çalışanlar için önemli bir hak da tazminat hakkıdır.



HER KADIN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?





Tazminat hakkı, işveren tarafından çalışanın isteği dışında işten çıkarılması durumunda ortaya çıkar. İşveren, böyle bir durumda işten çıkardığı çalışana tazminat ödemekle yükümlüdür. Ancak işten kendi isteğiyle ayrılan çalışanlar için bu hak geçerli değildir.

Yetkililer, istifa eden çalışanlar için tazminat hakkının söz konusu olmadığını belirtirken, burada kadın çalışanlar için birtakım istisnaların olduğunu açıklamışlardır. Kadın çalışanlar, evlilik nedeniyle işlerinden ayrılmak istediklerinde çalışma sürelerine bağlı olarak kıdem tazminatı alma hakkına sahip olabilirler. Ancak bu durumda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Kadınların, evlilik tarihlerinden itibaren bir yıl içinde iş sözleşmelerini feshetmeleri ve tazminat taleplerini beyan etmeleri gerekmektedir.

Evlilik nedeniyle işinden istifa ederek tazminat almak isteyen kadın çalışanların, prim ve diğer şartları sağlamaları gerekmektedir. Örneğin, sigorta girişi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olan ve 15 yıllık çalışma süresi ile 3.600 günlük prim ödemesini tamamlayan tüm kadın çalışanlar, istifa etmeleri durumunda tazminat hakkından yararlanabilmektedir. Sigorta girişleri söz konusu tarihten sonra olan kadınların ise 7.000 günlük primlerini doldurmaları veya 25 yıllık sigortalılık süresi ile 4.500 günlük prim ödemelerini tamamlamaları gerekmektedir.

Çalışanların tazminat haklarının korunması, onların iş hayatında hak ettikleri güvence ve adil koşulların sağlanması açısından son derece önemlidir. Bu gibi düzenlemelerle çalışanların emeklerinin karşılığı alınırken, özellikle kadın çalışanların belirli durumlarda ek koruma altına alınması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet açısından da büyük bir önem taşır.