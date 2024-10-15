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Kadın Çiftçilerin Güçlendirilmesine Yönelik Destekler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, kadın çiftçilere sağlanan destekleri ve etkinlikleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 17:43
Kadın Çiftçilerin Güçlendirilmesine Yönelik Destekler

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" Programında Konuştu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Toprağa İz Bırakan Kadınlar" programında, kadın çiftçilerin geleneksel yöntemlerle modern teknikleri birleştirerek üretkenliği artırdıklarını ifade etti.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile birlikte 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü sebebiyle düzenlenen etkinlikte, kadın çiftçilerin sağlıkla ilgili zorlukların üstesinden gelmeleri için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirtti.

Önemli Destekler ve Projeler

Yumaklı, Tarım Bakanlığı'nın 37 binden fazla kadın çalışanla sektöre yönelik politikalar oluşturduğunu vurgulayarak, kadınlara istihdam ve geleneksel Türk el sanatları eğitimi gibi birçok fırsat sunduklarını açıkladı.

Ülkede mevcut durumda 163 kadın kooperatifi bulunduğunu aktaran Bakan, "Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları ile üretim yapan kadın çiftçilere destek veriyoruz" dedi. Ayrıca, hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği konularında da özel desteklerin sağlandığını belirtti.

Kadın Yatırımcılara Yönelik Destekler

Yumaklı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla kadın yatırımcılara 14 milyar lira destek sağlandığını, bu sayede 27 binden fazla kişiye istihdam imkanı sunulduğunu ifade etti.

Ata Tohumlarının Korunması

Emine Erdoğan'ın geleneksel değerlere verdiği öneme dikkat çeken Yumaklı, "37 ata tohumunu sertifikalandırdık" diyerek, bu süreçte kadın çiftçilerin katkısının büyük olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi ve mahallelerinden gelen Mutlu Besin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Cennet Polat, kadın çiftçilerin birlik olmasının önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte, Emine Erdoğan ve Bakan Yumaklı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden katılan kadın kooperatiflerinin stantlarını ziyaret etti.

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