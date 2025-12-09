DOLAR
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu

Platform üyeleri Oyak Renault’da fabrika turu ve iyi uygulama paylaşımları gerçekleştirdi; şirket yetkilileri çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:38
Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu Oyak Renault’da Buluştu

Bursa’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine iş dünyasından somut adımlar

UN Global Compact Türkiye’ye bağlı olarak faaliyet gösteren Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu üyeleri, bu ay Oyak Renault’da bir araya geldi. Ziyaret, fabrika turu ile başlayıp üretim hattı incelemeleri ve iyi uygulama paylaşımlarıyla sürdü.

Etkinlik kapsamında, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik uygulamalar değerlendirildi; katılımcılar endüstriyel hayatta kadın temsiliyetini artırmaya dönük örnekleri paylaştı.

Programın açılışında konuşan Oyak Renault Tedarik Zinciri Direktörü ve Women Renault Group Türkiye Başkanı Sibel Bayat, şirket politikalarının çeşitlilik ve kapsayıcılık odaklı olduğunu belirterek, şirketin kadınların iş hayatında güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bayat, "Bu konuda sadece şirketimizde değil, ekosistemimizde de etkin rol alıyoruz" dedi.

Ardından söz alan İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, etkinlikte şirketin çeşitlilik, kapsayıcılık ve sıfır ayrımcılık ilkelerini temel alan politikalarını; ayrıca cinsiyet, yaş, kültürel farklılıklar ve engellilik alanındaki uygulamalarını paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu, Bursa’yı toplumsal cinsiyet eşitliğinde öncü bir şehir haline getirmek amacıyla 2016 yılında BUSİAD, BUİKAD ve Yeşim Grup koordinatörlüğünde, KalDer desteğiyle kuruldu. Platform, UN Global Compact Türkiye çatısı altında faaliyet gösteriyor ve farklı sektörlerden 45 WEPs (Kadının Güçlenmesi İlkeleri) imzacısı firma ile iş birlikleri geliştiriyor.

Platformun hedefleri arasında firmalar arası öğrenme süreçlerini desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturmak ve ev içi şiddete karşı ortak politikalar geliştirmek yer alıyor.

