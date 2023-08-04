Kadınlara çift maaş hakkı doğdu! Sizin de hakkınız olabilir: İkisi birden veriliyor

Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından dul ve yetim emeklilerle ilgili çok önemli kararlar açıklandı.

Eskiden milletvekili görevinde bulunan M.K.’nin kızının TBMM dilekçe komisyonuna yaptığı başvuruyu değerlendiren SGK, dosyayla ilgili olarak Meclis'e gönderdiği yazıyla benzer durumdaki binlerce kadına ikinci maaş ihbarnamesi verdi.

Eski Van Milletvekili M.K.'nin kızı E.N., rahmetli babasının Bağku emeklilik ikramiyesini almak için Kongre Dilekçe Komisyonu'na dilekçe vererek, şartlara dahil olan babasının maaşını da alacağını sordu. TBMM'in Dilekçe Komisyonu başkanı olarak görev yapan AKP'li milletvekili Sunay Karamık, çok sayıda kadını etkileyen dilekçeyi değerlendirerek SGK'dan konuyu araştırıp bilgi vermesini istedi.

DUL EŞLERE YÜZDE 75





Yapılan inceleme sonucunda SGK, benzer durumda olan kişilerin bilmek isteyeceği bilgileri vermiş ve başvuru hakkında görüş bildirmiştir.

SGK'nın Komisyon'a verdiği yanıtta, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yanı sıra Emekli Sandığı Kanunu'nun “Dul ve Yetim Aylığı” hükümlerinin uygulanması, ölenlerin eş ve ölüm aylığının yüzde 50'si hakkında bilgi verildi. ' emekli maaşları sağlandı.

Emekli maaşı almayan kişinin dul eşi maaş alamıyor. Bildirildiğine göre, duş eş maaşın yüzde 75'ini çocukları ise her biri yüzde 25'ini alıyor.

SGK'dan gelen cevap şöyle:

Ölen kişinin aylık ödenen iki çocuğu varsa, toplam aylık oranı %80 olarak belirlenir. Emeklinin ölümü sırasında evli olmayan bir kız emekli maaşı alır. Evlilik nedeniyle aylıklarını kaybedenler veya daha sonra boşanmış veya dul kalmış kişiler de yakınlarından aylık almaktadır.

Evli olduğu için öldüğü sırada aylık almamış olan veya daha sonra boşanmış veya dul kalmış bir kız çocuğu da bu noktayı takip eden ayın başından itibaren aylık alır. Bu kapsamda, emeklinin ölümü sırasında evli oldukları için emekli aylığına hak kazanamayan kız çocukları, daha sonra dul kaldıkları veya boşandıkları takdirde aylık alabilirler. "

Madde aynı zamanda , bu durumdaki kişilerin "4-a veya 4/b" çerçevesinde çalıştırılmalarının ve bu sigortalı statüsü kapsamında aylık ya da dul aylığı almalarının aslında yetim aylığı bağlanmasına da engel olmadığına da işaret edilmiştir.