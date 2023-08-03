Kadınlara SGK'dan müjde var! Tek şartı sağlayan 520 TL'yi cebine koyacak

SGK tarafından doğum yapan kadınlara sağlanan farklı ödemeler arasında emzirme ödeneğinin yer aldığı duyuruldu. Emzirme ödeneğinin nasıl ve kimlere verileceği araştırma konusu haline gelirken 2023 zamları sonrasında güncel rakam 520 TL olarak güncellendi.

Doğum yapan kadınların ve sigortası olmayan eşlerinin doğum yapması durumunda sigortalı erkeklere ödenen emzirme ödeneği, bebeklerin anne sütüne ilgi gösterilmesinde büyük önemi vardır. SGK, anne sütünü ön plana çıkartırken bebekleri ön planda tutar sağlık kuruluşları programı çerçevesinde sosyal güvenlik il müdürlüğü bebek bakım emzirme odalarında destek sağlanır.





Gelen açıklamalar üzerine 2023 verilerine bakıldığında ilk 6 ay içerisinde 214.031 adet rapora karşılık olarak 109.219.045 TL emzirme ödeneğinin ödemeleri yapıldı. Bu ödemeler annelerin bebekleriyle daha sağlıklı bağ kurması ve beslenmesi için teşvik edilmesi hedefleniyor.