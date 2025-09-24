KAGİDER, AP'de Türk İş Kadınlarının AB Vizyonunu Taşıdı

KAGİDER Avrupa Parlamentosu'nda: Türk İş Kadınları AB İlişkilerinde Öncü

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) heyeti, Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen etkinlikte Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesinde iş kadınlarının rolünü öne çıkardı.

Etkinlik ve açılış konuşmaları

AP'de Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük'ün ev sahipliğinde "AB-Türkiye İlişkilerinde Değişimin Öncüsü Türk İş Kadınları" başlıklı program gerçekleştirildi. Programa AB kurumları, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "AB katılım sürecimize daha fazla kadın eli değmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sürece kadınlar daha fazla dahil olursa daha hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum." dedi.

Kaymakcı, AB yönetiminin değiştiğine işaret ederek, "Bugün AB kadınlar tarafından yönetiliyor. AB Komisyonun Başkanı Ursula von der Leyen ve AP Başkanı Roberta Metsola başta olmak üzere önemli AB kurumlarının başında kadınlar bulunuyor. Bence bu dünyanın ve özellikle Avrupa'nın nereye gittiğine dair net bir gösterge niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakcı, AB’ye katılım sürecinde ilerleme, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle Türk kadınlarının ve kadın girişimcilerin konumunun güçleneceğini vurguladı.

Kendisi ayrıca, AB'nin Türkiye'ye yönelik fonlarının yıllık 600 milyon avro seviyesinden 200 milyon avronun altına indiğini anımsatarak, "bu nedenle Türk sivil toplumuna sağlanan fonların büyük ölçüde azaldığını, kesintinin kadınlara yönelik proje sayısını da düşürdüğünü" belirtti.

Türkiye'de kadınların AB'nin eğitime yönelik ERASMUS ve araştırmaya yönelik Horizon gibi programlardan erkeklerden daha fazla oranda faydalandığını belirten Kaymakcı, "Türkiye'deki kadın girişimcilere yönelik AB programlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Mevzuat uyumunu iyileştirmemiz, ticari anlaşmazlıkları gidermemiz önem taşıyor." diye konuştu.

Kaymakcı, Türkiye'nin AB katılım sürecine verdiği destek ve yürüttüğü faaliyetler nedeniyle KAGİDER'e teşekkür etti.

KAGİDER'in mesajı ve çalışmalar

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, "Kadın girişimcilerin, açık, dinamik ve kapsayıcı AB-Türkiye ilişkilerinin ilerletilmesindeki önemli rolüne yürekten inanıyoruz." dedi.

Bezircioğlu, "Bizim için Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize kolaylığı gibi fırsatlar yalnızca soyut ekonomik politikalar değildir. Bunlar, yakın iş birliğine, kapsayıcı büyümeye ve ortak başarıya giden somut yollar ve kadınların işlerini büyütmelerine, yenilikçi olmalarına ve küresel pazarlarda rekabet etmelerine olanak tanıyan araçlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğin hedeflerinin ekonomik olduğu kadar sosyal ve politik güçlendirmeyi de kapsadığını belirten Bezircioğlu, KAGİDER'in 500'ü aşkın üyesiyle Türkiye ekonomisinin yüzde 10'unu temsil ettiğini söyledi.

Bezircioğlu, derneğin çeşitli ortaklarla yürüttüğü 66 proje ile 170 binden fazla kadına ulaştığını, KAGİDER ile Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (BM ECOSOC) arasında özel danışmanlık statüsünün bulunduğunu aktardı.

Ayrıca Bezircioğlu, KAGİDER'in W20'nin kurucu derneği olduğunu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) STK yönlendirme komitesine seçildiğini ve Brüksel'de 2008'den bu yana faaliyet gösterdiğini belirtti. Derneğin Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi'nde (EESC) Türkiye'yi temsil edecek genişleme aday ülke üyelerinden biri olarak seçildiğini de vurguladı.

Bezircioğlu, Türk iş kadınlarının dijital, yeşil ve sosyal dönüşümün öncüleri olduğunu, kurdukları köprüler ve bağlarla daha rekabetçi, sürdürülebilir ve bağlantılı bir Avrupa'ya katkı sağladıklarını ifade etti.

Program kapsamında, kadın girişimcilerin Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu bir gündem oluşturmasına yönelik geniş katılımlı bir panel düzenlendi.

