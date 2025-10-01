Kahramanmaraş'a 2,5 milyar liralık Kartalkaya Sulama Yenileme Projesi İçin İmzalar Atıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı projeyi ve hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması'nın yenilenmesi için sözleşmenin imzalandığını duyurdu. Bakan Yumaklı, projenin yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında olduğunu vurguladı.

Yumaklı yazılı açıklamasında, depremden etkilenen illerde tarımsal sulama altyapılarının yenilenmesi ve su kaynaklarının etkin kullanımına yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelere dikkat çekti. İhaleleri tamamlanan projeler arasında yer alan Pazarcık Kartalkaya Barajı Sol Sahil Sulaması Yenileme Projesinin, bölgede uzun süredir devam eden ihtiyaçları karşılayacağı belirtildi.

Bakan Yumaklı, mevcut sistemin ekonomik ömrünün sonuna yaklaştığını ve depremler sırasında sulama kanallarının bir kısmının hasar gördüğünü kaydederek, barajdan temin edilen suyun yaklaşık yüzde 40'lık kısmının betonarme açık kanallardaki çatlaklar nedeniyle kaybolduğuna işaret etti. Yumaklı, "Projeyle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dev bir yatırımı, Kahramanmaraş'ımıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Proje tamamlandığında toplam 137 bin 560 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edileceğini belirten Yumaklı, sistemdeki su kayıplarının son bulacağını ve şehrin her damla suyuna sahip çıkılacağını söyledi.

Yumaklı, projenin teknik kapsamını şöyle özetledi: 430 kilometre uzunluğunda borulu şebeke, 2 bin 775 sanat yapısı, 85 kilometre işletme-bakım yolu ve 4 adet filtre istasyonu inşa edilecek. Bakan, "Asrın felaketi sonrasında devlet millet el ele vererek, deprem bölgesinin tümüyle yeniden ihyası noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler de tüm imkanlarımızla Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yumaklı, dev sulama projesiyle bölgedeki suyun verimli kullanılarak üreticilere destek sağlanacağını ve projenin ülke ekonomisine katkı sunacağını ifade etti.