Kahramanmaraş, Türkiye'nin Enerji Üssü Olma Yolunda

Kahramanmaraş'ta Enerji Yatırımları ve Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş’ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde, bölgenin enerji potansiyelini vurguladı. Burada yaklaşık 5 bin megavatlık enerji tesisinin bulunduğunu belirten Bayraktar, Kahramanmaraş'ın, sadece sanayi değil, aynı zamanda enerji üretiminde de önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

Valilik ve Belediye Ziyareti

Bakan Bayraktar, ilk olarak Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya geldi. Valilikte Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, deprem sonrası yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Fırat Görgel ile fikir alışverişinde bulundu.

Gençlik Kolları Devir Teslim Töreni

Bakan Bayraktar, daha sonra AK Parti Kahramanmaraş İl Gençlik Kolları Başkanlığı devir teslim törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin kenti nasıl etkilediğine değinerek, yeniden yapılanma sürecinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Bayraktar'ın Açıklamaları

Bayraktar, şunları kaydetti: "Kahramanmaraş, enerji alanında ciddi bir potansiyele sahip. Hem hidrolik hem de kömür kaynaklarımız mevcut. Burada, Türkiye’nin enerji üretiminde önemli bir rol oynamaktayız. Hükümetin önceliği, depremden etkilenen illerde hayatın normalleşmesi. Şehrin yeniden inşası için büyük bir çaba içindeyiz."

İncelemeler ve Gelecek Kapsamında Planlamalar

Bakan Bayraktar, deprem sonrası hızlı ilerlemeler kaydedildiğini, Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla konut teslim töreninin düzenlendiğini belirtti. Gerek elektrik gerekse doğal gaz altyapısının yenilenmesinin önemine de dikkat çekti.

Son Ziyaretler ve İncelemeler

Ziyaretlerin ardından, Bayraktar ve beraberindekiler TOKİ konutları, Kışlaköy ve Çöllolar kömür sahaları ile Afşin-Elbistan A Termik Santrali'nde incelemeler yapmak üzere Afşin ilçesine hareket etti.