Kahta-Siverek Yolunda Seyahat Süresi 25 Dakikaya İniyor

Kahta-Siverek Yolu’nun Resmi Açılışı 28 Aralık’ta

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Siverek Yolu'nda Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık’ta gerçekleştireceklerini duyurdu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte seyahat süresinin 25 dakikaya ineceğini ve yıllık 953 milyon lira tasarruf edileceğini belirtti.

Proje Detayları

Yazılı açıklamada bulunan Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu'nun toplam uzunluğunun 40,8 kilometre olduğunu ifade etti. Ayrıca, Nissibi Köprüsü ile 2,6 kilometrelik bağlantı yolunun daha önce tamamlanarak trafiğe açıldığını hatırlattı. 28 Aralık’ta da 27 kilometrelik kesimin açılışının yapılacağını söyledi.

Yol ile Sağlanacak Kolaylıklar

Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu’nda yapılan çalışmalar hakkında detaylar sunarak, 38,2 kilometrelik kesimin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürüldüğünü ve 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğunda iki çift köprü ve 60 metre uzunluğundaki iki üstgeçit köprüsünün de tamamlandığını aktardı.

Güzergahın Kısalacak

Mevcut yolun 52 kilometre uzunluğunda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte Kahta-Siverek arasının 11,2 kilometre kısalacağını açıkladı. Seyahat süresinin 55 dakikadan 25 dakikaya düşmesiyle birlikte, zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira tasarruf edileceğini ve ayrıca karbon emisyonunun 18 bin ton azaltılacağını kaydetti.

Trafik Güvenliği ve Konfor

Uraloğlu, yolun mevcut durumunda yer alan heyelanlı kesimlerin terk edileceğini ifade ederek trafik güvenliğinin artacağına dikkat çekti. Kahta-Siverek Yolu’nun sürücüler için daha konforlu bir seyahat imkanı sunacağını vurguladı. Ayrıca, ulaşım altyapısının güçlü olduğu bir bölgede ticaretin gelişiminin ve turizmin canlanmasının kaçınılmaz olacağını belirtti. Bu projelerin yalnızca bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesine katkı sağlayan önemli çalışmalardan biri olduğunu sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahta-Siverek Yolu'nda Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kahta-Siverek Yolu'nda Kahta-Eceler mevkisinin resmi açılışını 28 Aralık'ta gerçekleştireceklerini belirtti.