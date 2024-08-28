Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca ile mücadeleye gelecek sezon da hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:33
Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor

Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Devam Ediyor

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin önümüzdeki sezon da yoğun bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Bu bağlamda, yerel yönetimlerle işbirliği içinde, popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı bildirildi. Ayrıca, 300 bin samuray arısının doğaya salınacağı da ifade edildi.

İşbirliği ve Eğitim Çalışmaları

Genel Müdürlük, kahverengi kokarca ile mücadele sürecinde ilgili genel müdürlükler, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl hazırlanan "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde, bu yıl daha geniş kapsamlı bir seferberlik başlatıldığı vurgulandı. 35 il ve 196 ilçede, toplam 1272 teknik personel ile çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Üreticilere Destek Olmak

Ayrıca, yaklaşık 100 bin üretici ve sektör temsilcisine bilgilendirme yapıldığı, eğitim filmleri ve çeşitli materyallerin hazırlandığı kaydedildi. Biyoteknik mücadele amaçlı tuzakların ruhsatlandırılması ile birlikte, yaklaşık 3 bin tuzak üreticilere dağıtıldı. Kış aylarında mücadele faaliyetlerini yoğunlaştırarak, 40 bin ev, depo ve ahırın ilaçlandığı açıklandı.

Mücadeleye Ara Vermeden Devam Edilecek

Gelecek sezon için de kahverengi kokarca ile mücadeleye hız kesmeden devam edileceği belirtildi. Yerel otoritelerle işbirliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu noktalar için belirlenecek alanlarda ilaçlama yapılacak. 300 bin samuray arısı, alan genelinde doğaya salınacak. Tüccarların üreticilerden düşük fiyata ürün almaya çalıştığına dair şikâyetlerin de değerlendirilmekte olduğu ifade edildi. Hasat sonrasında da mücadelenin süreceği ve üreticilerin tarım müdürlüklerinin uyarılarını dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar