Kahverengi Kokarca Mücadelesi Devam Ediyor

Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Devam Ediyor

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelenin önümüzdeki sezon da yoğun bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Bu bağlamda, yerel yönetimlerle işbirliği içinde, popülasyonun yoğun olduğu belirlenen yaklaşık 140 bin ünitede ilaçlama yapılacağı bildirildi. Ayrıca, 300 bin samuray arısının doğaya salınacağı da ifade edildi.

İşbirliği ve Eğitim Çalışmaları

Genel Müdürlük, kahverengi kokarca ile mücadele sürecinde ilgili genel müdürlükler, il ve ilçe tarım müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerle yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti. Geçen yıl hazırlanan "Kahverengi Kokarca Mücadelesi Eylem Planı" çerçevesinde, bu yıl daha geniş kapsamlı bir seferberlik başlatıldığı vurgulandı. 35 il ve 196 ilçede, toplam 1272 teknik personel ile çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Üreticilere Destek Olmak

Ayrıca, yaklaşık 100 bin üretici ve sektör temsilcisine bilgilendirme yapıldığı, eğitim filmleri ve çeşitli materyallerin hazırlandığı kaydedildi. Biyoteknik mücadele amaçlı tuzakların ruhsatlandırılması ile birlikte, yaklaşık 3 bin tuzak üreticilere dağıtıldı. Kış aylarında mücadele faaliyetlerini yoğunlaştırarak, 40 bin ev, depo ve ahırın ilaçlandığı açıklandı.

Mücadeleye Ara Vermeden Devam Edilecek

Gelecek sezon için de kahverengi kokarca ile mücadeleye hız kesmeden devam edileceği belirtildi. Yerel otoritelerle işbirliği içerisinde popülasyonun yoğun olduğu noktalar için belirlenecek alanlarda ilaçlama yapılacak. 300 bin samuray arısı, alan genelinde doğaya salınacak. Tüccarların üreticilerden düşük fiyata ürün almaya çalıştığına dair şikâyetlerin de değerlendirilmekte olduğu ifade edildi. Hasat sonrasında da mücadelenin süreceği ve üreticilerin tarım müdürlüklerinin uyarılarını dikkatle takip etmeleri gerektiği vurgulandı.