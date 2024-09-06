Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Yapan 38 Siteye Erişim Engeli Getirildi

Kaldıraçlı Döviz İşlemleri Üzerine Erişim Engeli

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapmış olduğu yeni bir açıklamada, kaldıraçlı döviz işlemleri gerçekleştiren 38 internet sitesine erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Suç Duyurusu Hakkında Detaylar

SPK tarafından yayınlanan bültende, bu işlemle ilgili olarak üç kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Suç duyurusunun, SPK'nın 109. maddesinin ikinci fıkrası ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesi çerçevesinde yapılmış olduğu belirtildi.

Söz Konusu İnternet Siteleri

Özellikle gkmfx, fundfx ve galafx gibi uzantılara sahip internet sitelerinin sağlayıcılarının hedef alındığı ifade edilmiştir. Bu durum, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildiği vurgulanmıştır.