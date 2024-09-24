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Kalkınma Yolu Projesi İle Bölgesel Ulaşımda Yeni Dönem

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'yi Faw Limanı'na bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ni açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 10:24
Kalkınma Yolu Projesi İle Bölgesel Ulaşımda Yeni Dönem

Kalkınma Yolu Projesi Nedir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dört Ülkenin Ortak Projesi

Bakan Uraloğlu, "Dört ülke olarak orada masadayız: Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ile Türkiye. Projeler tamamlandı; şimdi finansmanını konuşuyoruz," dedi.

Berlin'de Ciddi Temaslar

Uraloğlu, Berlin'de düzenlenen InnoTrans 2024 fuarında Türk şirketlerini desteklemek amacıyla bulunduklarını ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile sivil toplum kuruluşları ve iş insanlarıyla sorunlarını dinlediklerini ifade etti.

Demir Yolunda Yeni Dönem

Uraloğlu, demir yolu taşımacılığının yoğun olacağı bir coğrafyada olduğunu belirterek, "2053 net sıfır karbon hedefiyle ilerliyoruz. Yatırımlarımızı bu çerçevede şekillendiriyoruz," dedi.

Uluslararası Bağlantılar ve Ticaret Yolları

Uraloğlu, kuzey ve orta koridorların Türkiye’nin ticaret yollarında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Orta Koridor projesinin de Türkiye üzerinden geçtiğini ve bu bağlantıların genişletileceğini belirtti.

InnoTrans 2024 Fuarı'nda Türk Katılımı

Ularoğlu, 27 Eylül'e kadar açık kalacak olan fuarın toplamda 140 bin ziyaretçi çekmesinin beklendiğini, Türk firmalarının stantlarını ziyaret edeceğini söyledi.

Fuarda Yenilikçi Teknolojiler

Katılımcılar, toplu taşımada yeni ürünler ve teknolojiler ile dijitalleşme, yapay zeka ve enerji tasarrufu sağlayan ulaşım araçları hakkında bilgi edinme fırsatı bulacaklar.

Projenin Geleceği ve Önemi

Uraloğlu, kalkınma yolunun hem Türkiye hem de uluslararası alanda ticaret ve ekonomik ilişkiler açısından önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Dünya Bankası ve Avrupa Birliği'nin projeye ilgisi her geçen gün artıyor," ifadelerini kullandı.

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