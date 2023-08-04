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Kamu bankaları muslukları açtı! Ay sonunu getiremeyene tek seferde 50.000 TL kredi çıkıyor

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Kamu bankaları muslukları açtı! Ay sonunu getiremeyene tek seferde 50.000 TL kredi çıkıyor
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 50.000 Türk Lirası değerindeki destek kredisine yönelik başvurular başlamış durumda. Söz konusu krediye kimlerin başvurabileceği, faiz oranının ne kadar olduğu ve ödeme planı hakkındaki detaylar açıklandı. İşte bütün detaylar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta duyurduğu 50.000 Türk Lirası değerindeki destek kredisi için başvuruların bugün itibariyle başladığını açıkladı. Bu kredi, 60 ay vadeli olarak sunuluyor ve başvurular Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbank aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Hafta sonu dahil olmak üzere, başvuru işlemleri bankaların mobil uygulamaları üzerinden de gerçekleştirilebilmekte.

Bu destek kredisine, belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar başvurabilir. Kredi paketi kapsamında, 60 ay vadeli ve en fazla 50.000 Türk Lirası tutarında kredi kullanma imkanı sunulmakta.

Kredi kullanımında faiz uygulanmakta olup, ancak diğer ticari veya bireysel kredi faiz oranları kadar yüksek değildir. Şu anda Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranı %1,36 iken, bu destek kredisi için uygulanan faiz oranı %0,99 olarak belirlenmiştir.

Destek kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşların, enerji tüketimini azaltarak enerjinin daha verimli kullanılmasına ve sürdürülebilir çevre politikalarına destek olmaları gerekmektedir. Bu amaçla, bina yalıtımı olmayan veya yalıtımını yenilemek isteyen müşterilere özel imkanlar sağlanmakta.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların, bina yalıtımının yapılacağı binaya ait tapu fotokopisi, yalıtımı yapacak firma ile imzalanmış sözleşme veya proforma fatura ve nüfus cüzdan fotokopisi gibi belgeleri hazır bulundurmaları gerekmekte.

Ödeme planına göre, 50.000 Türk Lirası tutarında kredi kullanan bir vatandaşın aylık taksit tutarı 1.115 Türk Lirası olacak ve toplam geri ödeme miktarı 67.000 Türk Lirası olacak.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların, kredi paketinin sınırlı sayıda verileceği göz önünde bulundurarak acele etmeleri önemlidir. Başvuru detayları ve şartları, ilgili bankaların resmi kanallarından duyurulmaktadır.

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