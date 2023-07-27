Kamu bankaları onay mührünü bastı! Emekliye özel 15.000 TL ödeme bayram havası estirecek!

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankaları, ihtiyaçlarınızı karşılamak için başvurularınızı kabul etmektedir. 150.000 TL'ye kadar yapılacak nakit ödemeler için devlet destekli ve faiz oranları üzerinden yararlanabilirsiniz. İşte başvuru yaparken dikkat edilmesi gerekenler ve tüm detaylar...

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla emekli olan vatandaşlara 15 bin TL ve 150 bin TL aralığında emekli promosyon alma imkanı sunuluyor. Kredi kartı kullanmak isteyen emeklilere bu bankalardan yüksek limitli olarak kredi kartı temin ediliyor.





Nakit ihtiyaçlarının giderilmesi ve kolayca ihtiyaçların karşılanması adına sunulan ek avantajlarla beraber fırsat sağlanıyor. Yönelik uygun şartlarda kredi almak ve ek avantajlardan faydalanmak için bankalar üzerinden başvuru yapılabilir.