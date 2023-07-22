Kamu bankalarından az önce duyuru geldi! Hesabında 1 TL olan bile hemen başvursun: Tüm paralar silinecek

Bankalarda bulunan hesaplarla ilgili sayılı gün kaldı. Paranızı kaybetmek istemiyorsanız başvurunuzu yapın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Bankalar tarafından yapılan duyurulara göre 15 Eylül tarihine kadar başvuru yapmayan hesaplar zaman aşımına uğrayacak. Eğer hesaplar içinde bulunan paralar TMSF'ye devredilirse paraların geri alınması mümkün olmayacak. Bankalar resmi internet siteleri üzerinden şu duyuruyu yaptı; '5411 sayılı Bankacılık Kanunu 62. maddesi kapsamında banka nezdinde olan mevduat, katılım fonu, emanet, alacaklardan hak sahibinin talebi, işlemi ya da herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 sene içinde aranmayan hesaplar zaman aşımına uğrayacak.





01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete üzerinde paylaşılan Mevduat ve Katılım Fonun Kabulüne Çekilmesine ve Zaman aşımına Uğrayan Mevduat Katılım Fonu Emanet ve Alacaklarla İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kanunu 8. madde kapsamında bankaların, zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet, ve alacakların listesinin Şubat ayından itibaren dört ay süreyle ilan edilmesi gerekiyor.' Zaman aşımına uğrayan hesapların sahiplerinin en geç 15 Eylül tarihine kadar kimlik belgeleri ile banka şubelerine giderek zaman aşımına uğrayan hesapları ile ilgili başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapmayan müşterilerin hesapları içinde olan paralarla birlikte TMSF'ye devredilir. 15 Haziran olarak belirlenen tarih BDDK tarafından verilen kararlar yaşanan deprem felaketi sebebiyle 15 Eylül tarihine ertelenmiştir. Müşterilerin 15 Eylül tarihi mesai bitimine kadar kimlik belgeleriyle banka şubelerinden başvuru yapmaları gerekmektedir.