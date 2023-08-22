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Kamu bankalarından büyük konut kredisi kampanyası: 1,20 faiz oranı geliyor

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Kamu bankalarından büyük konut kredisi kampanyası: 1,20 faiz oranı geliyor
Kamu bankalarından ‘süper konut kredisi’ hamlesi geldi. 1.20 kredi faiz oranıyla yeni kampanya kapıda. İşte detaylar…

Konut fiyatları her geçen gün artarken, konut kredisinin faiz oranları da yükselmektedir. Bu kapsam doğrultusunda kamu bankalarının öncülüğüyle yeni kampanyanın ışığı yandı. Hem sıfır hem de ikinci el konut için gerekli olacak olan kampanyada 180 ay vade ile %1.20 faiz oranı olacağı düşünülüyor. Düşük faizli ‘süper konut kredisi’ ilk kez ev sahibi olacaklar için hızlandırılıyor.

yeni konut kredisi

Kampanya Detayları Netleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın vermiş olduğu yeni konut kredi sinyali, ilk kez ev sahibi olacakları teşvik etmek üzere düzenleme detaylarını netleştirmeye başladı. Yeni konut kredisi kamu bankalarından alınabilecek. 180 ay vade ile %1,20 oranındaki faiz oranı sizlerle olacak. Kamu bankaları konut sektöründeki daralmanın önüne geçmek için bu kampanya en kısa sürede başlatılacak.

Düzenleme Ekim Ayıyla Hayata Geçecek

Konut kredisinin faizleri Haziran ayıyla birlikte %18 seviyelerindeyken Ağustos ayında %35’lere kadar yükselmiştir. Faizin bu kadar yüksek olmasının yanında bankaların da kredi vermemesi her şeyi zorlaştırmaya başladı. Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü canlandırması bekleniliyor.

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