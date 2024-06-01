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Kamu bankalarından tüm müşterilerine 2.000 TL nakit! Başvuran herkesin yarın hesabında

Kamu bankaları kampanyalarını geliştirmeyi sürdürürken Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank banka kartı kullanan müşterilere yönelik yeni duyurular yapılıyor. Sadece 9 gün kaldı ve bunu yapanların kartına 2.000 TL gönderilecek.

Yayın Tarihi: 01.06.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 22:11
Kamu bankalarından tüm müşterilerine 2.000 TL nakit! Başvuran herkesin yarın hesabında

Devlet bankalarında hesabı olanlara müjdeli bir haber verildi. 2.000 TL'nin iadesine sadece 9 gün kaldı. Bunu yapan herkesin kartına para iadesi yapılacaktır. Aşağıda kampanya detayları yer almaktadır...

VAKIFBANK'TAN 2.000 TL İADE TALEP ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "2.000 TL ve üzeri toplam restoran masraflarınızın %10'u VakıfBank Rezerv kartı, Kendi Kartı ve Platinum Plus Metal Kart kullanılarak tek seferde, 2.000 TL ve üzerinde yapılacak olan harcamaların %10’u kadar, günlük en fazla 1.000 TL tutarında aylık olarak da en fazla 2.000 TL tutarında indirim yapılacaktır. VakıfBank Platinum Plus kartı ile tek seferde yağılacak olan 2.000 TL ve üzerindeki tüm restoran harcamaların %10’u kadar, günlük ise en fazla 500 TL, aylık ise en fazla 1.000 TL tutarında indirim verilecektir." şeklinde ifadeler kullanılarak 2 bin TL tutarına kara para iadesinin yapılacağı aktarıldı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN BANKKART MAYIS AYI KAMPANYASI! 7.500 TL'NİN İADE ŞARTLARI NELERDİR?

Kamu bankalarından tüm müşterilerine 2.000 TL nakit

Bankkart kampanyaları tüm hızıyla devam ederken, tatile çıkmak isteyen kart sahipleri için de bu kapsamda bu düzenleme hayata geçirildi. Ziraat Bankası'ndan hesabı olanlara yönelik düzenlenen kampanyada;

“Bankkart'ın kredi ya da banka kartı özelliğiyle Touristica'da tek bir seferde yapılacak olan 25.000 TL ile 49.999 TL arası peşin ya da taksitli alışverişe 2.500 TL Bankkart Lirası, 50.000 TL ile 99.999 TL arası peşin ya da taksitli alışverişe 5.000 TL Bankkart Lirası, 100.000 TL ve üzerindeki peşin ya da taksitli alışveriş 7.500 TL Bankkart Lirası verilecek. Üstelik peşin fiyatına da 9 taksit avantajı sağlanacaktır"

HALKBANK'TAN PARAF KART KAMPANYASI! 210 TL İADE NASIL ALINIR?

Halkbank, Paraf Kart kampanyalarıyla müşterilerine birçok fırsat sunarken, alışveriş yapanlara 210 TL para iadesi alacağını duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2024'e kadar 750 TL ve üzerinde alışveriş yapabilecek ve her harcama için 30 TL olmak üzere toplam 210 TL iade alabilecek.

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