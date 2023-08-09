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Kamu bankalarından yüz güldüren kredi hamlesi! Başvuranlara 50.000 TL'ye kadar nakit verilecek

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Kamu bankalarından yüz güldüren kredi hamlesi! Başvuranlara 50.000 TL'ye kadar nakit verilecek
Kamu bankalarından emeklinin cebini dolduracak fırsat geldi. Uzun vade imkanıyla faizsiz krediler için destekler tam gaz devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay geldi. İşte banka kredi kampanya detayları...

Ağustos ayına özel kampanyalar gelirken Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan emeklilerin yüzünü güldürecek haber geldi. 30 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuluyor. Ödeme kolaylığı sağlanan krediler için merak edilenler ve başvuru şartları haberimizde.

Nakit ihtiyaçların giderilmesi için ödemelerden ihtiyacınız olan tutar kadar kredi çekme hakkı verildi. Temmuz ayında emekliye verilen yüzde 25 zam sonrası ek ödeme bekleyenlere kötü haber gelirken milyonlarca emekli soluğu bankalarda aldı. 10,000 TL - 50.000 TL arası ödemeyi 36 ay vade ve size özel faiz avantajı ile kullanabilirsiniz.

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Ziraat Bankası yüzde 2,5 faiz oranıyla 36 ay vade imkanı sunarken diğer bankalardan da benzer kampanya haberleri ilgi odağı oldu. Bankaların düşük faiz imkanından yararlanmak için kredi puanının ele alındığı belirtildi. 

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