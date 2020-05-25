Kamu bankalarının 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi desteği devam ediyor! Kimler başvuru yapabilir ?Nasıl başvuru yapılır?

Korona virüs hastalığını ülkemizde görülmesinden sonra hastalığı vatandaşlara ekonomik olarak verdiği zararın etkisini azaltmak için hükümet tarafından devreye alınan ekonomide istikrar kalkanı uygulaması kapsamında kamu bankalarının vatandaşlara sağladığı 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi desteği devam ediyor.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Hükümet kanadı tarafından yapılan açıklamaya göre Hane halkı geliri 5 bin ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi desteğine başvuru yapabilirler.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Kamu bankaları olan halkbank,ziraatbank ve vakıfbank uygun faiz oranları ile 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi desteği verebiliyorlar.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR ?

Kamu bankaları olan halkbank,ziraatbank ve vakıfbank 'ın vatandaşlara sağladığı 6 ay ödemesiz 10 bin lira kredi desteği için bankaların kendi internet sitelerinden veya cep telefonu ile başvurular yapılmaktadır.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre ; 10.000 TL’ye kadar, 6 ay ödemesiz dönemli, aylık eşit taksitli, 36 aya varan vadelerle, Aylık %0,49 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasına öncelikle cep telefonunuz aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN;

Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724’e sms gönderebilirsiniz.

ZİRAATBANKASI KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Örnek Sms Metni:DESTEK 11111111111 3000

Ziraatbankasından yapılan açıklamaya göre ; Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.

Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Müşterilerimiz; 10.000,-TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli, Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Banka'dan yapılan açıklamaya göre ; Hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde devreye alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri kapsamında; aylık geliri 5.000 TL’nin altında olan müşterilerimizin sağlık, kira, fatura (elektrik, su, doğalgaz vb.) temel ihtiyaçlarının finansmanını sağlamak amacıyla, aylık %0,49 faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 36 ay vade seçenekleriyle 10.000 TL’ye kadar Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi hizmete sunulmuştur.

TUTAR VE ÖDEME KOŞULLARI

10.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2020, 19:47