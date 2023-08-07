Kamu bankası emeklilerin cebini ferahlattı! Yıl sonuna kadar başvuran geri ödemesiz 3000 TL alacak!

Halk Bankası tarafından hazırlanan bir kampanya, kamuoyu tarafından takip edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Özellikle emeklilere yönelik kampanyalar yakından takip edilmekte ve incelenmektedir. Bu kapsamda ParafPara kullanarak gelir elde etme imkanı özellikle ilk kez emekli maaşı alan ya da alacak olanlar için merak konusu oldu.

Emeklilere özel olarak hazırlanan kampanyalar yakından inceleniyor. Özellikle kamu bankaları tarafından hazırlanan kampanyalar takip edilmekte ve araştırılmaktadır. Bu kapsamda Halk Bankası’nın hazırladığı kampanya binlerce emekli tarafından incelendi ve takip edildi.

Kampanya hakkında açıklama yapan HalkBank, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni emekli müşterilerimize özel toplam 3.000 TL ParafPara verilecek. Söz konusu kampanya, 1 Nisan 2023'ten itibaren emekli maaşı için bankamıza hesap açan ya da daha önce açmış olan müşterilerle birlikte maaşını bankamıuza taşıyan müşterilerimiz için geçerli olmaktadır.





Kampanya kapsamında emekli müşterilerimizin 1 Temmuz ile 31 Aralık 2023 tarihlerinin rasında bireysel Paraf veya Parafly kredi kartları ile aylık 5.000 TL'den fazla alışverişlerinde 500 TL ve toplamda 3.000 TL tutarında ParafPara hediye edilecektir."

"Katılan herkese 3.000 TL ParafPara verilecek"

Halk Bankası'nın hazırladığı kampanyanın detaylarına baktığımızda, "Kampanya süresince bir müşterinin ana kart ve ek kartım ile kazanabileceği ParafPara maksimum tutarı 3.000 TL'dir. İlk emekli maaşı için bankamıza hesap açan veya maaşını Banka hizmetimizden alacak emekli müşterilerimiz için Paraf Mobil Uygulamasının özel alanından kampanyaya katılmaları veya 3404 yazıp SMS göndermeleri yeterli olacaktır. “KATIL” Kampanyasından faydalanmak isteyenler emekli maaşlarını başka bankaya aktarmaları durumunda kampanya haklarının iptal edilecektir." denildi.

Kampanya detayları arasında "Halkbank sistemine kısa mesaj atanarak kart hamiline Halkbank'a üye olduğu bilgisi verildikten sonra kampanyaya katılım garanti altına alınır. Satın alma işlemi kayıttan sonra görünür olmalıdır. Geçmiş harcamalar ise söz konusu kampanya dahil değildir. Kampanyaya katılım SMS'lerinin bankada kayıtlı bir cep telefonu numarasından gönderilmesi gerekmektedir. SMS'e katılmak ücretsizdir..

Kampanyaya katılmak için Turkcell, Vodafone ya da Türk Telekom'dan SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kampanyalar müşteri bazlıdır ve tüm müşteri etiketleri kampanyaya dahildir. ParafPara ödülü, işlemin yapıldığı karttan bağımsız olarak bu karta yansıtılır.

Kampanyaya sanal kartlar, ek kartlar ve Sanal POS'tan yapılan işlemler dahil edilmiştir. Emekli müşterilerimizin kampanyaya katılabilmeleri ve yararlanabilmesi için Paraf kredi kartı almaları gerekmektedir. Halkcard, Paraf Debit, Paraf Genç, Parafree, Paraf Esnaf'ın yanı sıra Paraf KOBİ, Eczacı Paraf KOBİ ile Paraf Business kartları kampanyaya dahil edilmemiştir. . Kazanılan ParafPara, POS üzerinden yapılan gün sonu işlemi ile kazanılan işlemin ertesi günü bankacılık sistemine yüklenecektir.

ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptaller ve iadeler kampanyaya eklenmemiştir. Yapılandırılmış vergi yükümlülükleri kampanyaya dahil değildir. ParafPara'yı aktarmak, ParafPara'yı kullanmak olarak sayılmaz. Aktarılan ParafPara iade edilecektir. Temmuz-Ağustos-Eylül kampanyalarından kazanılan ParaPuanların son kullanma tarihi 15.11.2023 saat 22:00 olup, kullanılmayan ParaPuanlar 16.11.2023 tarihinde banka tarafından geri alınacaktır.