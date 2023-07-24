Kamu bankası kredi bombasını patlattı! İlk giden 675 bin TL geri ödemesiz krediyi kapacak

KOSGEB ve Halkbank iş birliği ile sağlanacak 675 bin TL'ye kadar geri ödemesiz kredi desteği, yeni iş yeri kurmak veya mevcut işi geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Bu destekle birlikte, ayrıca personel, kuruluş, makine ve teçhizat desteği de verilecek. Başvurular online olarak yapılabilecek ve vatandaşlar, iş fikirlerine yönelik NACE kodunu tespit ederek sürece başlayacaklar.



HİBE DESTEĞİ DETAYLARI





Kurulacak işin KOSGEB tarafından desteklenip desteklenmediğini öğrenmek, Girişimcilik Eğitimine katılmak ve program için gereken eğitimleri tamamlamak, destekten faydalanmak için atılması gereken adımlardan bazıları. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağı ve eğitimlerin ücretsiz olarak elektronik ortamda sunulacağı belirtiliyor.

İşletme kuruluşu için bazı kriterlerin de yerine getirilmesi gerekecek. Başvuruda bulunulan işletmenin gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde olması, kurucusu ortakların en az %50'sini oluşturması ve program süresince girişimcinin işin başında olması gibi şartlar, destekten yararlanmak isteyenler için önemli detaylar arasında yer alıyor.

Bu destek ve hibe programları, girişimciler için iş kurma ve geliştirme süreçlerinde büyük bir destek sağlıyor. İlgilenen vatandaşlar, başvuru adresi ve ayrıntılar için KOSGEB ve Halkbank'ın resmi internet sitelerini takip edebilirler. Bu sayede, iş hayatına atılmak veya mevcut işini büyütmek isteyenler için önemli bir fırsat penceresi açılıyor.