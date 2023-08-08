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Kamu bankasından çocuğu olan ailelere tam 50.000 TL! Başvurmayan bu fırsatı kaçıracak

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Kamu bankasından çocuğu olan ailelere tam 50.000 TL! Başvurmayan bu fırsatı kaçıracak
Ziraat Bankası, çocuklu ailelere faizsiz eğitim kredisi verileceği müjdesini verdi. Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte başvuruda bulunan ailelere banka tarafından 50.000 TL nakdi yardım yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta 2023-2024 eğitim-öğretim yılına ait hazırlanan yeni takvimi açıklaması ve okul harçlarına yapılan zam sonrası veliler, karşılaşacakları maddi sıkıntılar konusunda endişeliydi. Bu kapsamda Ziraat Bankası devreye girdi ve hazırladığı eğitim kredisi paketinin çocuklu aileler için yeni bir nefes olabileceğini duyurdu.

Ziraat Bankası Avantajları

Ziraat Bankası, çocuklarının eğitimlerinde oluşan masrafları karşılamakta zorlanan ailelere eğitim kredisi paketini oluşturdu. Başvurularını tamamlayan tüm çocuklu ailelere 36 ay vadeye sahip sıfırı faizli 50.000 TL kredi verilecek.

Ziraat Bankası, çocuklu aileler için faizsiz eğitim kredisi

Bu kampanya ile birlikte velilere eğitim giderlerini karşılamaları için maddi destek sağlanmaktadır. Ziraat Bankası'nın eğitim kredisi kampanyasına başvuran aileler, çocuklarının okul, kurs, kolej ve diğer eğitim giderlerini karşılayabiliyor.

"Öğrenim Kredisi Başvurusu"

Ziraat Bankası'nın eğitim kredisine ilişkin başvuru şartları da belirledi. Bankadan öğrenim kredisi almak isteyenler, öğrenci veya kursiyerin velisi olması, sabit gelirli bir işinin olması ve öğrencinin tüm eğitim masraflarını ödeyen ailesinin bir parçası olması gerekir. Faizsiz eğitim kredisine başvuru yalnızca banka şubelerinden yapılıyor. Mobil veya online sistemden başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca Banka, kredi kampanyaları kapsamında hayat sigortası ürünleri de sunmaktadır.

Yukarıdaki şartları taşıyan veliler en kısa zamanda Ziraat Bankası'na başvuru yaparak eğitim kredisi imkanından yararlanabilirler. Bu kredi olanağının amacı, öğrencilerin ve kursiyerlerin eğitim maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmaktır.

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