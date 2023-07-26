Kamu bankasından milyonlarca kişiye duyuru! 8 Ağustos'a kadar başvurmayan bin pişman olacak

Ziraat Bankası'ndan aracı olanlara güzel haber. Motorlu Taşıt Vergisi ödemesi yapacaklar için yeni avantaj sunuldu. 8 Ağustos'a kadar devam edecek bu kampanya yalnızca Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendiriyor. Ödemeler için sunulan 4 taksit için tüm detaylar...

ZİRAAT BANKASI MTV KAMPANYA

Yeni kampanya duyurusu ile müşterileri heyecanlandıran Ziraat Bankası MTV ödemeleri için müşteri memnuniyeti önde tutuldu. MTV ödemeleri için sunulan 4 taksit imkanı Bankkart ile yapılırken ücretsiz olarak faydalanabileceksiniz.





SON GÜN 8 AĞUSTOS

1 Temmuz ve 8 Ağustos aralığında devam edecek olan kampanya için başvuruda bulunacaklar Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM ve www.gib.gov.tr (https://ivd.gib.gov.tr, https://intvrg.gib.gov.tr) kanalları üzerinden Bankkart ve Bankkart Başak kartının kreid özellikleri sunularak MTV ödemelerinde 4 taksit imkanı verildi.

Asıl kart sahibi olanlar ek kartlar ve sanal kartlar üzerinden MTV ödemelerinde bulunabilir. Bunun yanı sıra kampanyadan yararlanamayacak olanlar ise Bankkart Business ürünleri üzerinden yapılacak ödemelerdir.

MTV kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isteyenler https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat adresi üzerinden araştırma yapabilir.