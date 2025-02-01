Kamu Hizmetine Yeni Demir Yolu Hatları Ekleniyor

Kamu Hizmeti Demir Yolu Hatları Belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belirlenen Hatlar

Kapsam dahilinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak hatların detayları şu şekildedir:

Yüksek Hızlı Tren Hatları

YHT1: Ankara-Eskişehir

YHT2: Ankara-Karaman

YHT3: Ankara-Konya

YHT4: Ankara-Sivas

YHT5: Eskişehir-Söğütlüçeşme

Ana Hatlar

ANA HAT1: Ankara-Basmane

ANA HAT2: Ankara-Halkalı

ANA HAT3: Ankara-Kars

ANA HAT4: Ankara-Kurtalan

ANA HAT5: Ankara-Malatya

ANA HAT6: Ankara-Tatvan

ANA HAT7: Basmane-Eskişehir

ANA HAT8: Denizli-Eskişehir

ANA HAT9: Elazığ-Adana

ANA HAT10: Isparta-Basmane

ANA HAT11: Konya-Adana

ANA HAT12: Konya-Basmane

ANA HAT13: Sivas-Samsun

Bölgesel Hatlar

BÖLGESEL1: Adana-Kayseri

BÖLGESEL2: Adana-Mersin

BÖLGESEL3: Afyonkarahisar-Eskişehir

BÖLGESEL4: Ankara-Polatlı

BÖLGESEL5: Basmane-Alaşehir

BÖLGESEL6: Basmane-Nazilli

BÖLGESEL7: Basmane-Bandırma

BÖLGESEL8: Basmane-Denizli

BÖLGESEL9: Basmane-Ödemiş

BÖLGESEL10: Basmane-Söke

BÖLGESEL11: Basmane-Tire

BÖLGESEL12: Basmane-Uşak

BÖLGESEL13: Divriği-Erzincan

BÖLGESEL14: Divriği-Sivas

BÖLGESEL15: Diyarbakır-Batman

BÖLGESEL16: Elazığ-Tatvan

BÖLGESEL17: Eskişehir-Kütahya

BÖLGESEL18: Eskişehir-Tavşanlı

BÖLGESEL19: Gaziantep-Nizip

BÖLGESEL20: Gebze-Adapazarı

BÖLGESEL21: Halkalı-Edirne

BÖLGESEL22: Halkalı-Uzunköprü

BÖLGESEL23: Kars-Akyaka

BÖLGESEL24: Konya-Karaman

BÖLGESEL25: Kütahya-Balıkesir

BÖLGESEL26: Manisa-Alaşehir

BÖLGESEL27: Mersin-İskenderun

BÖLGESEL28: Mersin-İslahiye

BÖLGESEL29: Samsun-Amasya

BÖLGESEL30: Sivas-Malatya

BÖLGESEL31: Söke-Denizli

BÖLGESEL32: Söke-Nazilli

BÖLGESEL33: Zonguldak-Karabük

BÖLGESEL34: Zonguldak-Gökçebey

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağı genişliyor ve yolcu taşımacılığı kalitesinin artırılması hedefleniyor.