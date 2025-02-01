Kamu Hizmetine Yeni Demir Yolu Hatları Ekleniyor

Kamu Hizmeti Demir Yolu Hatları Belirlendi
Kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Belirlenen Hatlar
Kapsam dahilinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak hatların detayları şu şekildedir:
Yüksek Hızlı Tren Hatları
- YHT1: Ankara-Eskişehir
- YHT2: Ankara-Karaman
- YHT3: Ankara-Konya
- YHT4: Ankara-Sivas
- YHT5: Eskişehir-Söğütlüçeşme
Ana Hatlar
- ANA HAT1: Ankara-Basmane
- ANA HAT2: Ankara-Halkalı
- ANA HAT3: Ankara-Kars
- ANA HAT4: Ankara-Kurtalan
- ANA HAT5: Ankara-Malatya
- ANA HAT6: Ankara-Tatvan
- ANA HAT7: Basmane-Eskişehir
- ANA HAT8: Denizli-Eskişehir
- ANA HAT9: Elazığ-Adana
- ANA HAT10: Isparta-Basmane
- ANA HAT11: Konya-Adana
- ANA HAT12: Konya-Basmane
- ANA HAT13: Sivas-Samsun
Bölgesel Hatlar
- BÖLGESEL1: Adana-Kayseri
- BÖLGESEL2: Adana-Mersin
- BÖLGESEL3: Afyonkarahisar-Eskişehir
- BÖLGESEL4: Ankara-Polatlı
- BÖLGESEL5: Basmane-Alaşehir
- BÖLGESEL6: Basmane-Nazilli
- BÖLGESEL7: Basmane-Bandırma
- BÖLGESEL8: Basmane-Denizli
- BÖLGESEL9: Basmane-Ödemiş
- BÖLGESEL10: Basmane-Söke
- BÖLGESEL11: Basmane-Tire
- BÖLGESEL12: Basmane-Uşak
- BÖLGESEL13: Divriği-Erzincan
- BÖLGESEL14: Divriği-Sivas
- BÖLGESEL15: Diyarbakır-Batman
- BÖLGESEL16: Elazığ-Tatvan
- BÖLGESEL17: Eskişehir-Kütahya
- BÖLGESEL18: Eskişehir-Tavşanlı
- BÖLGESEL19: Gaziantep-Nizip
- BÖLGESEL20: Gebze-Adapazarı
- BÖLGESEL21: Halkalı-Edirne
- BÖLGESEL22: Halkalı-Uzunköprü
- BÖLGESEL23: Kars-Akyaka
- BÖLGESEL24: Konya-Karaman
- BÖLGESEL25: Kütahya-Balıkesir
- BÖLGESEL26: Manisa-Alaşehir
- BÖLGESEL27: Mersin-İskenderun
- BÖLGESEL28: Mersin-İslahiye
- BÖLGESEL29: Samsun-Amasya
- BÖLGESEL30: Sivas-Malatya
- BÖLGESEL31: Söke-Denizli
- BÖLGESEL32: Söke-Nazilli
- BÖLGESEL33: Zonguldak-Karabük
- BÖLGESEL34: Zonguldak-Gökçebey
Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağı genişliyor ve yolcu taşımacılığı kalitesinin artırılması hedefleniyor.