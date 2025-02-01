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Kamu Hizmetine Yeni Demir Yolu Hatları Ekleniyor

5 YHT, 13 ana ve 34 bölgesel hat ile yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek. Detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 13:37
Kamu Hizmetine Yeni Demir Yolu Hatları Ekleniyor

Kamu Hizmeti Demir Yolu Hatları Belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü çerçevesinde 5 yüksek hızlı tren (YHT) hattı, 13 ana hat ve 34 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Belirlenen Hatlar

Kapsam dahilinde yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak hatların detayları şu şekildedir:

Yüksek Hızlı Tren Hatları

  • YHT1: Ankara-Eskişehir
  • YHT2: Ankara-Karaman
  • YHT3: Ankara-Konya
  • YHT4: Ankara-Sivas
  • YHT5: Eskişehir-Söğütlüçeşme

Ana Hatlar

  • ANA HAT1: Ankara-Basmane
  • ANA HAT2: Ankara-Halkalı
  • ANA HAT3: Ankara-Kars
  • ANA HAT4: Ankara-Kurtalan
  • ANA HAT5: Ankara-Malatya
  • ANA HAT6: Ankara-Tatvan
  • ANA HAT7: Basmane-Eskişehir
  • ANA HAT8: Denizli-Eskişehir
  • ANA HAT9: Elazığ-Adana
  • ANA HAT10: Isparta-Basmane
  • ANA HAT11: Konya-Adana
  • ANA HAT12: Konya-Basmane
  • ANA HAT13: Sivas-Samsun

Bölgesel Hatlar

  • BÖLGESEL1: Adana-Kayseri
  • BÖLGESEL2: Adana-Mersin
  • BÖLGESEL3: Afyonkarahisar-Eskişehir
  • BÖLGESEL4: Ankara-Polatlı
  • BÖLGESEL5: Basmane-Alaşehir
  • BÖLGESEL6: Basmane-Nazilli
  • BÖLGESEL7: Basmane-Bandırma
  • BÖLGESEL8: Basmane-Denizli
  • BÖLGESEL9: Basmane-Ödemiş
  • BÖLGESEL10: Basmane-Söke
  • BÖLGESEL11: Basmane-Tire
  • BÖLGESEL12: Basmane-Uşak
  • BÖLGESEL13: Divriği-Erzincan
  • BÖLGESEL14: Divriği-Sivas
  • BÖLGESEL15: Diyarbakır-Batman
  • BÖLGESEL16: Elazığ-Tatvan
  • BÖLGESEL17: Eskişehir-Kütahya
  • BÖLGESEL18: Eskişehir-Tavşanlı
  • BÖLGESEL19: Gaziantep-Nizip
  • BÖLGESEL20: Gebze-Adapazarı
  • BÖLGESEL21: Halkalı-Edirne
  • BÖLGESEL22: Halkalı-Uzunköprü
  • BÖLGESEL23: Kars-Akyaka
  • BÖLGESEL24: Konya-Karaman
  • BÖLGESEL25: Kütahya-Balıkesir
  • BÖLGESEL26: Manisa-Alaşehir
  • BÖLGESEL27: Mersin-İskenderun
  • BÖLGESEL28: Mersin-İslahiye
  • BÖLGESEL29: Samsun-Amasya
  • BÖLGESEL30: Sivas-Malatya
  • BÖLGESEL31: Söke-Denizli
  • BÖLGESEL32: Söke-Nazilli
  • BÖLGESEL33: Zonguldak-Karabük
  • BÖLGESEL34: Zonguldak-Gökçebey

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'nin demir yolu ulaşım ağı genişliyor ve yolcu taşımacılığı kalitesinin artırılması hedefleniyor.

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