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Kamu İhalelerinde Eşik Değerler Yüzde 28,52 Arttırıldı

Kamu İhale Kanunu'ndaki eşik değerler ve parasal limitler, %28,52 oranında güncellenerek 1 Şubat 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 08:28
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 08:28
Kamu İhalelerinde Eşik Değerler Yüzde 28,52 Arttırıldı

Kamu İhalelerinde Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitleri %28,52 oranında artırarak güncelledi. Bu değişiklik, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2024 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak yapıldı.

Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Şubat 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek. Yapılan güncellemeye göre, ilgili dönemlerde geçerli olacak eşik değerler ile parasal limitler aşağıdaki gibi belirlendi:

Eşik Değerler

31 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan eşik değerler ve 1 Şubat 2025 - 31 Ocak 2026 dönemine ait güncel eşik değerler:

  • MADDE 8: 11.417.574 TL → 14.673.866 TL
  • MADDE 8 (özellik) 19.029.344 TL → 24.456.512 TL
  • MADDE 8 (son) 418.648.353 TL → 538.046.863 TL

Parasal Limitler ve Tutarlar

Parasal limitlerle ilgili güncellemeler ise şu şekildedir:

  • MADDE 3 (g): 95.508.971 TL → 122.748.129 TL
  • MADDE 13 (b): 1.245.628 TL → 1.600.881 TL
  • MADDE 21 (f): 2.076.108 TL → 2.668.214 TL
  • MADDE 53 (j)/14: 152.385 TL → 336.645 TL

Bu değişiklikler, kamu ihale süreçlerinin güncel ekonomik koşullara daha iyi adapte olmasına yardımcı olacaktır.

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