Kanada'da Tütün Şirketlerine 23,6 Milyar Dolarlık Uzlaşma Teklifi

Kanada'da Tütün Şirketlerine Büyük Uzlaşma Teklifi

Büyük tütün şirketleri Philip Morris International, British American Tobacco ve Japan Tobacco, Kanada'da devam eden bir davada önemli bir uzlaşma teklifi sundu. Uzlaşma planına göre, toplamda 32,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 23,5 milyar dolar) ödeme yapılması öngörülüyor.

Uzlaşma Planının Detayları

Philip Morris International, Kanada'daki iştirakleri Rothmans, Benson & Hedges ile ilgili olarak mahkemeler tarafından atanan arabulucunun sunduğu uzlaşma planını duyurdu. Bu plan, British American Tobacco'nun üst kuruluşu olan Imperial Tobacco Canada ve Japan Tobacco'nun üst kuruluşu JTI-Macdonald için de benzer şekilde geçerli.

CEO Olczak'tan Değerlendirme

Şirketin CEO'su Jacek Olczak, yıllarca süren arabuluculuk sürecinin ardından bu önemli adımın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Olczak, "Planla ilgili önemli sorunlar çözülmeyi beklese de bu yasal sürecin yakında sona ereceğini umuyoruz," şeklinde konuştu.

Geçmiş Davalar ve Tazminat Kararları

2015 yılında Kanada'daki Quebec Yüksek Mahkemesi, tütün kullanımına dair tüketicileri yeterince uyarmamakla suçlanan şirketlere 15,6 milyar Kanada doları tutarında tazminat ödenmesine karar vermişti. Şirketler, bu kararı temyiz etmiş olsa da 2019'da mahkemenin tazminat ödemesi kararını onayladığı belirtiliyor.