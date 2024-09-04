Kanada Merkez Bankası Faiz Oranını %4,25'e Düşürdü

Kanada Merkez Bankası Son Faiz İndirimini Gerçekleştirdi

Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini üst üste üçüncü toplantıda 25 baz puan düşürerek %4,25 seviyesine indirdi. Bankadan yapılan açıklamalarda, enflasyonun Temmuz ayında beklenildiği gibi %2,5'e gerilediği belirtildi.

Enflasyon Gelişmeleri ve Faiz Politikaları

Geniş çaplı enflasyonist baskıların hafiflemesi ile politika faiz oranında %0,25 indirim yapılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada; "Ekonomideki aşırı arz, enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam etmekte; ancak barınma ve diğer hizmetlerdeki fiyat artışları enflasyonu yukarıda tutmaya devam ediyor," denildi.

Gelecek Beklentileri

BoC Başkanı Tiff Macklem, enflasyonun genel olarak tahminlerle uyumlu bir biçimde azalmaya devam etmesi durumunda, ileriye dönük daha fazla faiz indirimine gitmenin makul olabileceğini dile getirdi.

Bir Dizi Faiz İndirimiyle Dönüş

BoC, ilk faiz indirimini Haziran 2023'te %5'ten %4,75'e düşürerek gerçekleştirmişti. Temmuz ayında ise bir kez daha %4,5 seviyesine çekilmişti. Kanada, enflasyonu kontrol altına almak adına G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olmuştu.

2022 yılında enflasyon %8,1 ile 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. BoC, Mart 2022'den itibaren toplam 10 kez faiz artırımına gitmişti. En son Temmuz 2023'teki toplantısında faiz artırarak %5 seviyesine yükselen BoC, Eylül, Ekim ve Aralık 2022'de bu oranı değiştirmedi, ayrıca 2023’te Ocak, Mart ve Nisan aylarında da sabit tuttu.