Kanada Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 3,25'e Düşürdü

Kanada Merkez Bankası Politika Faizini Düşürdü

Kanada Merkez Bankası (BoC), üst üste gerçekleştirdiği 5. toplantısında politika faizini 50 baz puan indirdi. Yeni faiz oranı ise yüzde 3,25 olarak belirlendi. BoC Başkanı Tiff Macklem, açıklamalarında, "Politika faizinin önemli ölçüde düşmesiyle birlikte, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde para politikasında daha kademeli bir yaklaşım öngörüyoruz," dedi.

Ekonomik Gelişmeler ve Enflasyon

BoC’nin yayımladığı raporda, Kanada ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 1 oranında büyüdüğü, bu büyümenin ekim ayı projeksiyonlarının altında kaldığı belirtildi. Dördüncü çeyrek büyümesinin de tahmin edilenden daha zayıf olduğu ifade edildi. Açıklamada, göç seviyelerindeki düşüşün 2025 yılı için gayrisafi yurt içi hasıla büyümesine olumsuz etki yapacağı değerlendirildi.

Buna ek olarak, BoC’nin aktardığına göre, düşük göç, hem talep hem de arzda azalmaya yol açacağından enflasyon üzerindeki etkilerinin sınırlı kalacağı öngörüldü.

ABD'nin Olası Tarifeleri Belirsizlik Yaratıyor

BoC Başkanı Macklem, Donald Trump yönetiminin Kanada’nın ABD’ye yaptığı ihracata yeni tarifeler getirme olasılığının belirsizlik yarattığına dikkat çekti. Faiz oranlarındaki son düşüşlerin ardından enflasyonun, yaz aylarından bu yana yüzde 2 civarında seyrettiği ve gelecek yıllar boyunca bu seviyede kalmasının beklendiği hatırlatıldı. Enflasyonun bu düzeylerde devam etmesi, piyasada bir arz fazlası olması ve son göstergelerin öngörülenin altında kalması nedeniyle faiz indiriminin gerçekleştiği ifade edildi.

Faiz İndirimleri Sürecek mi?

BoC’nin açıklamasında, keskin faiz indirimlerinin ardından, daha fazla indirime ihtiyaç olup olmadığının enflasyonun görünümüne bağlı olarak değerlendirileceği vurgulandı. Macklem, "Fiyatlar üzerindeki baskılar azalıyor," ifadesini kullanarak, enflasyon görünümüne yönelik risklerin devam ettiğini belirtti.

Banka, 2022 yılındaki enflasyonun yüzde 8,1 ile 40 yılın en yükseği olduğunu, enflasyonu kontrol altına almak amacıyla toplam 10 faiz artışına gittiğini açıkladı. Temmuz 2023’teki toplantısında faiz artırarak yüzde 5'e çıkaran BoC, ardından Haziran ayında indirim yaparak, 4,75 seviyesine çekti. Bu dönemde BoC, G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olarak öne çıktı.

Son olarak, BoC’nin bugünkü kararıyla birlikte, son 5 toplantıda toplam 175 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirilmiş oldu.