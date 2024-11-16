Kapalıçarşı Altın ve Dış Para Birimlerinde Haftalık Değişim

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Durumu

Son günlerde yatırımcıların gözdesi olan Kapalıçarşı'da altın türleri ile birlikte bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları dikkat çekiyor. 2023 yılı sonuna kıyasla değişim oranları ise yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Fiyat Değişimleri

Aşağıda, 2023 sonu fiyatları ile geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki karşılaştırmalar yer almaktadır:

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.975,00 2.844,00 -4,40 44,95 Cumhuriyet Altını 13.176,00 20.182,00 19.305,00 -4,35 46,52 ABD Doları 29,5550 34,3690 34,4170 0,14 16,45 Avro 32,6660 36,9560 36,3250 -1,71 11,20 İngiliz Sterlini 37,6140 44,4970 43,5120 -2,21 15,68 İsviçre Frangı 35,2920 39,3280 38,7190 -1,55 9,71

Yatırımcılar, bu fiyat değişimlerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını alabilirler. Kapalıçarşı'daki bu dinamik durum, piyasa hareketliliği açısından büyük önem taşımakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.