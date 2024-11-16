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Kapalıçarşı Altın ve Dış Para Birimlerinde Haftalık Değişim

Kapalıçarşı'da altın ve serbest piyasada yabancı para birimlerinin TL bazında fiyat değişimleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 11:12
Kapalıçarşı Altın ve Dış Para Birimlerinde Haftalık Değişim

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçlarının Durumu

Son günlerde yatırımcıların gözdesi olan Kapalıçarşı'da altın türleri ile birlikte bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları dikkat çekiyor. 2023 yılı sonuna kıyasla değişim oranları ise yatırımcılar için önemli bir gösterge sunuyor.

Fiyat Değişimleri

Aşağıda, 2023 sonu fiyatları ile geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki karşılaştırmalar yer almaktadır:

Yatırım Aracı2023 Sonu Fiyatı (TL)Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL)Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL)Haftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.975,002.844,00-4,4044,95
Cumhuriyet Altını13.176,0020.182,0019.305,00-4,3546,52
ABD Doları29,555034,369034,41700,1416,45
Avro32,666036,956036,3250-1,7111,20
İngiliz Sterlini37,614044,497043,5120-2,2115,68
İsviçre Frangı35,292039,328038,7190-1,559,71

Yatırımcılar, bu fiyat değişimlerini göz önünde bulundurarak yatırım kararlarını alabilirler. Kapalıçarşı'daki bu dinamik durum, piyasa hareketliliği açısından büyük önem taşımakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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