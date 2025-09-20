Kapalıçarşı Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişim Özeti

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa: Haftalık Altın ve Döviz Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve 2024 sonuna göre değişim oranları aşağıdaki gibidir.

Külçe Altın

2024 Sonu Fiyatı: 2.975,00 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 4.857,10 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 4.874,86 | Haftalık Değişim: 0,37% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 63,86%

Cumhuriyet

2024 Sonu Fiyatı: 20.180,00 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 32.793,00 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 32.912,00 | Haftalık Değişim: 0,36% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 63,09%

ABD Doları

2024 Sonu Fiyatı: 35,3580 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 41,3680 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 41,3800 | Haftalık Değişim: 0,03% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 17,03%

Avro

2024 Sonu Fiyatı: 36,7510 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 48,5110 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 48,6980 | Haftalık Değişim: 0,39% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 32,51%

İngiliz Sterlini

2024 Sonu Fiyatı: 44,3080 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 56,1070 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 55,8710 | Haftalık Değişim: -0,42% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 26,10%

İsviçre Frangı

2024 Sonu Fiyatı: 39,0410 | Geçen Hafta Sonu Fiyatı: 51,9170 | Bu Hafta Sonu Fiyatı: 52,1230 | Haftalık Değişim: 0,40% | 2024 Sonuna Göre Değişim: 33,51%

Not: Veriler Kapalıçarşı ve serbest piyasa fiyatlarını göstermektedir.