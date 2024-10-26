Kapalıçarşı'da Altın ve Dış Para Birimleri Fiyatları

Yatırımcı Rehberi: Kapalıçarşı'da Güncel Fiyatlar

Kapalıçarşı'da işlem gören çeşitli altın türleri ile serbest piyasada alım satımı yapılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında fiyatları, geçen hafta ve bu hafta sonu için güncellendi.

Fiyat Değişimlerine Genel Bakış

Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın ve seçili yabancı para birimlerinin fiyatları ile haftalık ve yıllık değişim oranları yer almaktadır:

Yatırım Aracı Adı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.991,00 3.015,00 0,80 53,67 Cumhuriyet Altını 13.176,00 20.280,00 20.477,00 0,97 55,41 ABD Doları 29,55 34,24 34,28 0,12 16,02 Avro 32,66 37,22 37,21 -0,03 13,93 İngiliz Sterlini 37,61 44,71 44,56 -0,34 18,47 İsviçre Frangı 35,29 39,57 39,59 0,06 12,20

Bu veriler, yatırımcılar için piyasa trendlerini anlamada ve karar verme süreçlerinde önemli bir kaynak teşkil etmektedir.