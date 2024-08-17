Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Güncel Durum ve Değişim Oranları

Kapalıçarşı'da Yatırım Araçları Durumu

Geçtiğimiz hafta sonu ve bu hafta sonu itibarıyla, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazındaki değişim oranları dikkat çekmektedir.

Altın Türleri Fiyat Değişikliğinde Öne Çıkıyor

Farklı yatırım araçlarının fiyatları ve geçen haftaya göre değişim yüzdeleri şu şekilde sıralanmaktadır:

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 TL 2.619,00 TL 2.688,00 TL +2,63% +37,00% Cumhuriyet Altını 13.176,00 TL 17.310,00 TL 17.735,00 TL +2,46% +34,60% ABD Doları 29,55 TL 33,53 TL 33,70 TL +0,49% +14,03% Avro 32,66 TL 36,63 TL 37,06 TL +1,16% +13,45% İngiliz Sterlini 37,61 TL 42,75 TL 43,45 TL +3,83% +15,52% İsviçre Frangı 35,29 TL 38,81 TL 38,81 TL 0,00% +9,99%

(Sürecek)