Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler Analiz Edildi

Altın ve döviz fiyatları, TL bazında haftalık değişim oranlarıyla birlikte değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:02
Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Fiyatları: Haftalık Değişimler Analiz Edildi

Kapalıçarşı'da Haftalık Fiyat Değişimleri

Yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı olan Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı paraların TL bazında fiyatları, dikkat çekici değişim göstermeye devam ediyor. İşte geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatlarla birlikte haftalık bazda değişim oranları:

Kapalıçarşı Fiyatları ve Değişim Oranları

Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 3.407,00 3.432,00 0,73 15,36
Cumhuriyet Altını 20.180,00 23.078,00 23.244,00 0,72 15,18
ABD Doları 35,3580 36,2170 36,4100 0,53 2,98
Avro 36,7510 38,0150 37,3370 0-1,78 1,59
İngiliz Sterlini 44,3080 45,6800 46,0600 0,83 3,95
İsviçre Frangı 39,0410 40,3200 40,4900 0,42 3,71

Yatırımcılar, bu verileri göz önünde bulundurarak, piyasa trendlerini analiz edebilir ve yatırımlarını buna göre yönlendirebilir.

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