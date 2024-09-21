Kapalıçarşı'da Altın ve Döviz Kurları Güncel Durum

Yatırımcılar İçin Altın ve Döviz Piyasası Analizi

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin Türk Lirası (TL) bazındaki durumunu ele alıyoruz. Geçtiğimiz hafta ve bu haftaki fiyat değişimlerini inceleyerek, yatırımcılar için önemli bir rehber oluşturuyoruz.

Haftalık Fiyat Değişimleri

Aşağıda, Kapalıçarşı'da işlem gören altın çeşitleri ile belirli yabancı para birimlerinin TL cinsinden mevcut fiyatları ve geçmişteki değişim oranları özetlenmiştir:

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.812,00 2.866,00 1,92 46,08 Cumhuriyet Altını 13.176,00 18.507,00 19.124,00 3,33 45,14 ABD Doları 29,55 33,92 34,11 0,56 15,43 Avro 32,66 37,62 38,06 0,81 16,54 İngiliz Sterlini 37,61 44,59 45,30 0,31 20,44 İsviçre Frangı 35,29 40,11 40,14 0,07 13,75

Veriler, yatırımcıların piyasa trendlerini anlamalarına yardımcı olurken, yaklaşan yatırımlar için de önemli bir göstergedir. Yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bu değişimler, yatırım stratejilerinin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Not: Veriler haftalık bazda güncellenmiştir, yatırım kararlarınızı yaparken mevcut durumu göz önünde bulundurmanız önerilir.