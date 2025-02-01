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Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Kapalıçarşı'da altın ve yabancı para birimlerinin TL bazındaki haftalık ve yıllık değişim oranları açıklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 11:05
Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimleri Fiyatları: Haftalık Değişim Analizi

Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Birimleri Fiyatlarında Son Durum

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada döviz alım satımıyla ilgili önemli bilgiler, yatırımcılar için güncel fiyatlar ve değişim oranlarıyla birlikte sunuluyor. İşte, TL bazında geçen hafta sonu ile bu hafta sonu fiyatları arasındaki karşılaştırma:

Altın Fiyatları

Yatırım Araçları 2024 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Haftasonu Fiyatı (TL) Bu Haftasonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın 2.975,00 3.186,00 3.236,00 1,57 8,77
Cumhuriyet 20.180,00 21.596,00 21.931,00 1,55 8,68

Döviz Fiyatları

Yabancı Para Birimi Geçen Haftasonu Fiyatı (TL) Bu Haftasonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) Yıllık Değişim (%)
ABD Doları 35,3580 35,6890 0,47 1,41
Avro 36,7510 37,4110 -0,51 1,28
İngiliz Sterlini 44,3080 44,3100 0,45 0,46
İsviçre Frangı 39,0410 39,8440 0,00 -1,11

Yüksek dalgalanmalara tanıklık eden bu yatırım araçları, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmakta. Özellikle altın ve döviz kurlarının izlenmesi, yatırım stratejileri oluşturulmasında hayati rol oynamakta.

Yatırımcıların, Kapalıçarşıdaki fiyat değişimlerini dikkatle takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

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