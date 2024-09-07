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Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Değerleri

Kapalıçarşı'da altın ve yabancı para birimlerinin TL cinsinden fiyatları, haftalık ve yıllık değişim oranları.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 11:06
Kapalıçarşı'da Altın ve Yabancı Para Değerleri

Yatırımcı Rehberi: Altın ve Yabancı Para Birimleri

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasada alınıp satılan yabancı para birimleri, TL bazında fiyatlarının güncel durumu yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Fiyat Değişimlerinin İncelenmesi

Aşağıda, 2023 sonu fiyatlarıyla geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişim oranları verilmiştir:

Yatırım Aracı2023 Sonu Fiyatı (TL)Geçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2023 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın1.962,002.757,002.749,00-0,2940,11
Cumhuriyet Altını13.176,0018.722,0018.343,00-2,0239,22
ABD Doları29,5534,0633,97-0,2614,97
Avro32,6637,6837,690,0315,40
İngiliz Sterlini37,6144,7644,770,0319,05
İsviçre Frangı35,2940,0840,250,4214,06

Bu veriler, yatırımcılar için gelecekteki kararlarını yönlendirmek açısından önemli bir referans kaynağıdır.

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