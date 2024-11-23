Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Altın Fiyatları ile Döviz Kurları Değişimleri

Kapalıçarşı ve Serbest Piyasa Fiyatları Değişimi

Yatırımcılar için önemli bir rehber niteliği taşıyan bu hafta, Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimleri TL bazında son durumlarıyla karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz hafta ile bu hafta sonu fiyatları arasındaki değişimler ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları şu şekildedir:

Altın Fiyatları

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 1.962,00 2.844,00 3.000,00 5,49 52,91 Cumhuriyet Altını 13.176,00 19.305,00 20.350,00 5,41 54,45

Döviz Kurları

Yatırım Aracı 2023 Sonu Fiyatı (TL) Geçen Hafta Sonu Fiyatı (TL) Bu Hafta Sonu Fiyatı (TL) Haftalık Değişim (%) 2023 Sonuna Göre Değişim (%) ABD Doları 29,55 34,41 34,55 0,39 16,90 Avro 32,66 36,32 36,03 -0,80 10,31 İngiliz Sterlini 37,61 43,51 43,27 -0,54 15,05 İsviçre Frangı 35,29 38,71 38,64 -0,20 9,50

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.