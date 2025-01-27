Kapasite Kullanım Oranı Ocakta Yüzde 74,6'ya Düştü

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocak ayında geçen aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada, bu verilerin 1745 iş yeri tarafından yanıtlanan ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'nden elde edildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, kapasite kullanım oranı, önceki ay ile karşılaştırıldığında düşüş gösterdi. Ayrıca, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı gerileyerek yüzde 74,8'e indi.

Aylara göre kapasite kullanım oranı verileri ise şu şekilde sıralandı: