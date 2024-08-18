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Kara Atmaca Füzesi En Uzun Menzilli Uçuşunu Gerçekleştirdi

Roketsan tarafından geliştirilen Kara Atmaca füzesi, en uzun menzil ve süreli uçuş testini başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:18
Kara Atmaca Füzesi En Uzun Menzilli Uçuşunu Gerçekleştirdi

Kara Atmaca Füzesi ile Yeni Bir Başarı

Roketsan tarafından geliştirilen karadan karaya yönlendirilmiş seyir füzesi Kara Atmaca, atışlı test çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı. Atmaca UM, hedefini tam isabetle vurup, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Roketsan, bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Paylaşımda, "Kara Atmaca uzun menzil uçtu" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, "Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulunuldu.

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