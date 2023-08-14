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Kara kara düşünenlere müjde: 500 bin TL ödemeler başladı! Cepler bayram edecek

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Kara kara düşünenlere müjde: 500 bin TL ödemeler başladı! Cepler bayram edecek
Nakit ihtiyacı olanlara müjde Halkbank’tan geldi. 500 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

İnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların kredi ödemeleri yer alıyor. Halkbank başvuru şartlarını taşıyan herkese 500 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

HALKBANK 500 BİN TL ÖDEME YAPIYOR 

Halkbank kendi işini kuracak girişimcilere maddi destek vermeye hazırlanıyor. Halkbank tarafından başlatılan girişimci desteğiyle birlikte vatandaşlar işlerini kurmak için ihtiyaçları olan maddi desteği Halkbank’tan alacak. 

halkbank 500 bin tl kredi desteğini paylaştı

Halkbank Tekno Girişimci Destek Kredisi kapsamında teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin mal ve hizmet alımı, maaş ödemeleri, kira destekleri ve ofis ekipmanları, yazılım, donanım ve yazılım programları için maddi destek verecek. İşini yenilemek, işini kurmak ve iş masraflarını karşılamak isteyen girişimciler krediden faydalanabilecek. Kredi kampanyasına Halkbank resmî internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek. 500 bin TL kredi 6 ay ertelemeli olarak 60 ay vadeyle ödenebilecek.

Ekonomi
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