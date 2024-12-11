Kara Yolları Durum Raporu: Çalışmalar ve Ulaşım Bilgileri

Türkiye genelinde kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Güncel Yol Durumu

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre çeşitli yollar üzerinde önemli çalışmalar sürdürülüyor.

Otoyol Çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarında, Osmangazi Köprüsü’ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, yıl sonuna kadar İzmir ve İstanbul yönlerinde bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Bu bölgede ulaşım, çalışmalara göre bir veya iki şeritten sağlanacak.

TAG Otoyolu

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 5-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılmakta ve ulaşıma kontrollü izin verilmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir Yolu

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Tekirdağ-Büyükçekmece Yolu

Tekirdağ-Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı Köprülü-Selimpaşa kavşakları) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam etmektedir.

Diğer Yol Çalışmaları

Finike-Kumluca yolunun 4-7, Uşak-Denizli yolunun 31-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0-1. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Adıyaman-Şanlıurfa yolunun 26-27, Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 23-25. kilometrelerindeki deniz tahribatı sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam etmektedir.