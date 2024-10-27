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Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar çift yönlü kapatılıyor veya trafiğe kontrollü açılıyor.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:21
Kara Yollarında Devam Eden Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önem taşımaktadır.

Önemli Kesimlerde Çalışmalar Sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Avrupa Otoyolu Basın Ekspres Yolu'nun 0-8. kilometrelerinde, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı onarım çalışmaları yapılmaktadır. Bu alanlarda trafik akışı tek şeritten sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma Kavşağı üst geçit köprüsünde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönündeki kavşak trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştirilmektedir.

Otoyolun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları arasında bulunan 1-9. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde iki yönlü ulaşıma izin verilmektedir.

Diğer Durumlar

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Soma-Kırkağaç kavşaklarındaki 17-22. kilometrelerindeki bakım-onarım çalışması dolayısıyla, İzmir ve İstanbul yönlerinde bant aktarması yapılmaktadır.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Güzelbahçe gişelerindeki altyapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanmaktadır.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Selçuk-Germencik kavşaklarındaki 5-8. kilometreler ile Kızılcapınar 1 Viyadüğü'nde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatma gerçekleştirilmektedir.

Anadolu Otoyolu Bolu Doğu-Bolu Batı kesiminde 14-16. kilometreler arasındaki onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti kapatılmıştır; diğer istikametten ise controllü geçiş sağlanmaktadır.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sonucu Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam etmektedir.

Taşağıl-Beydiğin-İbradı yolunun 35-40. kilometrelerindeki hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63. kilometrelerindeki Geven Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Tavşanlı-Kütahya yönü kapatılmış, diğer istikametten çift yönlü geçişe izin verilmektedir.

Son olarak, Trabzon-Maçka yolunun 15-17. kilometrelerinde bulunan Değirmendere 5 Köprüsü’nde gerçekleştirilecek derz onarım çalışmaları nedeniyle Maçka-Trabzon yönü kapatılmış, bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülmektedir.

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