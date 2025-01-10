Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar Sürüyor

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirtilen kesimlerde trafik akışı kontrol altında. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:48
Kara Yollarında Güncel Durum: Çalışmalar Sürüyor

Kara Yollarında Durum Gelişmeleri

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri kritik önem taşıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, bazı yollar üzerinde önemli değişiklikler ve kapanmalar mevcut.

Önemli Kesimlerdeki Çalışmalar

Aydın-Denizli Otoyolu'nda, 0-17. kilometreler arasında gerçekleştirilen üstyapı çalışmaları nedeniyle bugün saat 20.00'ye kadar Köşk Kavşağı ile Aydın gişeleri arasında trafik durdurulacak. Bu kesimde, Denizli yönünden gelen araçların çıkışı ve otoyola katılımı Köşk Kavşağı'ndan sağlanacaktır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ise, Bursa Batı-Karacabey kavşakları 7-15. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle İzmir ve İstanbul istikametlerinde sağ şeritler kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

TAG Otoyolu'ndaki Adana Doğu-Misis kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Osmaniye yönünde iki yönlü olarak devam ediyor.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta.

Kayseri-Niğde yolu'nda 35-37. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yollardan düzenleniyor. Ayrıca, Ankara-Kırıkkale yolu'nda 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, istikamete göre şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 87-90. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 76. kilometresindeki Güzeldere Tüneli'nde bakım-onarım çalışmaları yapıldığından, Van istikameti saat 17.00'ye kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım Güzeldere geçidinden sağlanacak.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerindeki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun hem 1-16. hem de 42-64. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bu kesimlerdeki yol durumu, sürücülerin dikkatli olmalarını ve belirtilen işaretlere uymalarını gerektiriyor. Güvenli yolculuklar dileriz.

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