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Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sürücüler için önemli trafik uyarıları ve güzergah bilgileri.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:08
Kara Yollarında Güncel Durum: Trafik Uyarıları ve Çalışmalar

Kara Yollarında Durum Güncellemesi

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde sürücülerin dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumu bülteninde güncel bilgileri paylaştı. Buna göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nda 14-15. kilometrelere kadar olan kısımda 12.00-13.00 saatlerinde patlatmalı yol çalışması nedeniyle her iki istikamette ulaşıma kontrollü izin verilecektir.

Diğer Önemli Güzergahlar

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Kırşehir yolunda 5-7. kilometreler arası üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılmıştır; ulaşım diğer şeritten kontrollü sürdürülmektedir.

Afyonkarahisar-İzmir yolunun 40. kilometresindeki Karahisar Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım yan yoldan sağlanmaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma iki yönlü devam edilmektedir.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Tavşanlı-Harmancık istikametinde iki yönlü olarak yapılmaktadır.

Kaş-Kalkan yolunun 43-45. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerinin trafik işaretlerine dikkat etmesi gerekiyor.

Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunda 14-16. kilometreler arasındaki kavşak ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülmektedir.

Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometreler arasındaki yol yapım çalışmaları kapsamında her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılmıştır; ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Trabzon-Rize yolunun 55. kilometresindeki İyidere Köprüsü'nde Rize yönündeki derz onarım çalışmaları nedeni ile ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak devam edilmektedir.

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