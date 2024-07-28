Kara Yollarında Güncel Durum ve Çalışmalar

Kara Yolları Durumu Hakkında Önemli Bilgiler

Kara yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin sürücülerin dikkatli olması gerektiği bildirildi. Trafik işaret ve işaretçilerine uymak son derece önemlidir.

Çalışmalara Dikkat Edin

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nde Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesiminde, Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları arasındaki 1-3. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle her iki yönde belirli şeritler trafiğe kapatıldı.Ulaşım Diğer Şeritlerden Yapılıyor

Çalışma programına göre, ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır.

Çeşitli Yollar Üzerindeki Çalışmalar

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara-Kahramankazan istikametinde servis yolundan gerçekleştirilmektedir.

Gelibolu-Eceabat yolunda 53-60. kilometreler arasında da yine aynı sebeple sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ayrıca, Bergama-Soma yolunun 8-9. kilometrelerinde yapılan çalışmalarda, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ulaşıma izin verilmektedir.

Özel Bir Durum

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde, patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü olarak sürdürülmektedir.

Altınoluk-Edremit yolunun 18-19. kilometrelerinde ise betonarme istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla Edremit istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak geçiş yapılmaktadır.

Asfalt Çalışmaları Hakkında

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor. Bu durumda sürücülerin trafik işaretçilerini dikkate almaları beklenmektedir.

Kalkan-Kaş yolunda da 0-1. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları önem taşımaktadır.

Diğer Yollar Üzerindeki Durumlar

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ederken, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşmektedir.

Son olarak, Artvin-Erzurum yolunun 0-55. kilometreleri arasında yol şevi temizlik çalışmaları dolayısıyla, yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılmakta ve tek şeritten kontrollü olarak geçiş sağlanmaktadır.