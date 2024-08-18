Kara Yollarındaki Çalışmalar ve Trafik Durumu

Kara Yollarında Güncel Durum

Kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşımaktadır.

Abant-Kaynaşlı Kavşağında Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı bölgesinde, İstanbul yönünde tünel portal uzatma ve viyadüklerde yenileme çalışmaları sürmektedir. Bu sebeple, Abant Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendirme yapılırken, sürücüler Kaynaşlı Kavşağı'ndan tekrar otoyola bağlanabiliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nda Bakım

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometreleri arasında, Belevi Viyadüğü'nde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmekte. Bu nedenle bu yol trafiğe kapalı olup, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

TAG Otoyolu Üstyapı Onarımları

TAG Otoyolu Osmaniye Batı-Toprakkale kesimindeki 0-1. kilometrelerde üstyapı onarımları sebebiyle trafik bant aktarımıyla Gaziantep yönünden kontrollü şekilde sürdürülmektedir. Ayrıca, Toprakkale Gişesi'nin giriş-çıkışları da trafiğe kapatılmıştır.

Samsun-Ordu Yolunda Bakım Çalışmaları

Samsun-Ordu yolunun 63-83. kilometrelerindeki farklı bölümlerdeki bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolunda Asfalt Yenileme

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde süren asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle Bursa İnegöl-Bozüyük yönü trafiğe kapatılmış, ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Kırşehir-Kaman-Bala Yolunda Yapım Çalışması

Kırşehir-Kaman-Bala yolunun 16-17. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeni ile ulaşıma servis yolundan izin verilmektedir.

Seydikemer-Söğüt Yolunda Asfalt Çalışmaları

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-59. kilometreleri arasında yürütülen asfalt çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret taraftarlarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Siverek-Adıyaman Yolundaki Heyelan

Siverek-Adıyaman yolunun 6. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle ulaşım, servis yolundan kontrollü bir biçimde devam ettirilmektedir.

Yıldızeli-Sivas Yolundaki Çalışmalar

Yıldızeli-Sivas yolunun 12-19. kilometreleri arasında gerçekleştiren inşaat çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri önemlidir.

Trabzon-Rize Yolunda Yaya Üst Geçidi Çalışması

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde, yaya üst geçidi çalışmaları nedeni ile ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü bir şekilde yapılmaktadır.

Sürücüler, seyahatleri sırasında belirtilen noktalardaki çalışmalara dikkat etmeleri önemlidir.